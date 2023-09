Serena Bortone è sbarcata sabato su Rai tre con Chesarà…, il nuovo programma in onda dalle 20:15 sul terzo canale della tv pubblica. L’esordio della Bortone ha avuto un seguito di 609.000 spettatori con uno share del 3.6%. Il programma prevede il doppio appuntamento del fine settimana: al Sabato dalle 20:15 alle 21:55; mentre la Domenica dalle 20:00 alle 21:00.

Serena Bortone: il suo Chesarà… su Rai 3 è una “Bomba”

Dalla prima puntata andata in onda ieri, possiamo affermare che il format condotto d Serena Bortone è sicuramente un diamante autentico in mezzo a tanta bigiotteria. Merito sicuramente della conduttrice che, sia se va in onda su Rai1, su Rai3 o in qualsiasi altra rete televisiva è una che sa bene come si sta in televisione, come si fanno le interviste, e come tenere incollato il pubblico a casa davanti teleschermo.

Chesarà… il nuovo Che tempo che fa?

La trasmissione è piacevole con la conduzione garbata e competente di una grande professionista, dettaglio non da poco ma che già sapevamo. Il tavolo, le interviste e una certa impostazione “rigorosa”, fanno di questo contenitore televisivo un qualcosa che può strizzare l’occhio a Che tempo che fa.

A vedere la Bortone muoversi nello studio durante la prima serata, sembra che lo conduca da sempre! Fino a questo momento infatti, quello di Chesarà…, è l’esordio più interessante della stagione televisiva 2023/2024. Conduzione calda, sapiente e attenta, capace di coniugare serietà e intrattenimento. Lo studio è una vera e propria bomba, tutto molto colorato e vivo. Serena Bortone è apparsa sicuramente più centrata e sciolta in questa prima puntata che segna l’esordio di Chesarà… rispetto a quella che fu la prima puntata di Oggi è un altro giorno su Rai 1. La Bortone può condurre qualsiasi cosa, interviste serie, cultura, libri, politica, spettacolo e gossip.

Serena Bortone: conduttrice garbata e mai banale

Per stile e contenuti, il programma è piacevole. “Serenissima” è sempre una certezza, capace di coniugare cultura, politica e attualità con leggerezza e soprattutto in maniera comprensibile, senza mai avere paletti. In poche parole, Chesarà… ha tutta l’aria di essere il programma rivelazione della stagione.