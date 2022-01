Serena Bortone conduttrice di “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai 1, nella puntata di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, si è presentata con una mascherina di tipo FFP2 sul volto. La conduttrice ha subito spiegato il perché di tale precauzione adottata nella puntata odierna: ecco il motivo e la spiegazione di Serena Bortone.

Serena Bortone con la mascherina su Rai 1: perché?

Durante la puntata odierna della seguitissima trasmissione pomeridiana di Rai 1 dal titolo “Oggi è un altro giorno”, la giornalista e conduttrice Serena Bortone è andata in onda indossando una mascherina di tipo FFP2 sul volto a coprire completamente il naso e la bocca. La conduttrice fin da subito spiegato il perché ha adottato l’utilizzo della mascherina anche durante la messa in onda della puntata di oggi. Il motivo come detto in diretta tv dalla stessa Serena Bortone è che è stata in contatto con una persona risultata in seguito positiva al Covid. La conduttrice ha anche spiegato che questa persona utilizzava tutti i sistemi di protezione necessari.

La spiegazione in diretta tv a “Oggi è un altro giorno”, le parole della Bortone

Agli ospiti in studio e a chi lavora con lei, oltre che al pubblico a casa, la Bortone, in diretta ha dichiarato: “Perché ho questa mascherina? Vi dico che sono stata a contatto con una persona positiva ma che indossava tutti i dispositivi di protezione anche in modo molto severo. Ma per una estrema cautela della Rai abbiamo tutti le mascherine FFP2. Ho scelto anche una mascherina molto sobria” – ha detto la conduttrice.

“Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone con la mascherina: il video

Ecco di seguito il video che mostra il momento in cui Serena Bortone conduttrice di “Oggi è un altro giorno” spiega il perchè utilizza la mascherina FFP2 in studio durante la messa in onda della puntata andata in onda oggi venerdì 14 gennaio 2022.