Senza Cri finisce in preda a una crisi personale ed artistica ad Amici di Maria De Filippi, complice l’ultima posizione che la vede “fanalino di coda” del gruppo dei cantanti. Alla rinnovata gara di canto, nella nuova puntata domenicale del talent show, la giovane ha registrato una performance sottotono, tanto da finire in fondo alla classifica di gradimento stilata dalla giudice ed esperta, Fiorella Mannoia. Un risultato che, intanto, vede l’allieva minacciare di lasciare la scuola, tra le lacrime di desolazione. E a rincuorarla, in un emozionante momento TV, arriva, inaspettatamente, Ilan Muccino.

Amici 24, “Senza Cri” finisce in crisi

Sono virali nel web le immagini dello sfogo che vedono Senza Cri al centro di un momento di estrema difficoltà, vissuta nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Come emerge tra le immagini del daytime di Amici 24, la giovane sembra aver smarrito l’identità artistica mostrata all’ingresso e ogni certezza maturata tecnicamente sul canto. E appare destabilizzata, ormai, dal deludente risultato.

L’ultima posizione che le spetta nella classifica della gara di canto, inevitabilmente la segna nel profondo. Tanto che la cantante finisce in preda ad un duro sfogo tra le lacrime, minacciando il ritiro dal talent show per il dispiacere dei fan attivi sui social.

L’intervento di Ilan Muccino per sollevare Senza Cri

Ma a rincuorarla, al suo fianco, c’é intanto Ilan Muccino. A grande sorpresa per i telespettatori, contro il pregiudizio di chi li vorrebbe in competizione agguerrita tra loro, il figlio d’arte di Gabriele Muccino parla a cuore aperto a Senza Cri, con l’intento di tranquillizzarla.

“La performance é stata figa…- é il tentativo del giovane che parla alla rivale amica – solo questione di gusto”, prova quindi a motivare l’ultima posizione assegnata dalla giudice Fiorella Mannoia.

La reazione che emoziona i fan di Amici

Parole che sembrano riuscire a calmare la giovane, ora in balia del tormento di non essere all’altezza del contesto di Amici, fino a maturare l’idea di dover lasciare il talent show: “basta, non voglio più piangere e stare male …devo capire che sono una persona … poi basta mi passa...”, dichiara nel pianto di sfogo, la cantante.

Il “rivale amico” riuscirebbe così, a confortarla, rassicurandola sul suo talento artistico. Ilan si dichiara, cioé, testimone dell’alto potenziale della ragazza. Lui parla direttamente alla “rivale” dell’emozione provata all’ascolto della sua turbolenta performance: “quella capacità di emozionare l’anima arriva e non si studia“.

Riuscirà, quindi, la cantante a superare in definitiva la sua crisi dell’io e a trovare la forza di volontà per confermarsi tra gli allievi promossi ad Amici 24?