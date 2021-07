Tutto pronto per le semifinali degli Europei 2021 (Euro 2020). Oggi 5 luglio, un volo diretto porterà gli Azzurri di Roberto Mancini nella capitale inglese dove si disputeranno le semifinali degli Europei 2021. A Londra avrà luogo anche la finale degli Europei di calcio. Ma vediamo con ordine quando e dove vedere le partite delle semifinali degli Europei 2021 e quali sono le quattro squadre che si contendono l’accesso alla finale dell’11 luglio prossimo.

Europei 2021, semifinali: le squadre

Le quattro squadre in corsa per il titolo di Nazionale campione d’Europa agli Europei 2021 sono Danimarca, Inghilterra, Spagna e Italia. Le Nazionali si trasferiscono a Wembley dove si disputeranno sia le due semifinali che la finalissima. Tra le quattro Nazionali c’è quella che andrà a scrivere la storia entrando di diritto nell’albo doro del torneo e succederà al Portogallo, vincitore di Francia 2016.

Quando e dove vedere in tv le semifinali degli Europei 2021

Le semifinali degli Europei 2021 si disputeranno a Londra martedì 6 e mercoledì 7 luglio. Ma vediamo quali sono le squadre che si sfideranno in questa due giorni di calcio europeo nella capitale inglese e dove vedere in tv le partite.

Il tabellone degli incontri calcistici è così composto:

Italia-Spagna

Martedì 6 luglio ore 21.00, da Wembley

La partita sarà trasmessa in Tv su Rai 1 e Sky

Inghilterra-Danimarca

Mercoledì 7 luglio ore 21.00, da Wembley

La partita sarà trasmessa in Tv su Rai1 e Sky

Europei 2021: quando la finale

Le due squadre che usciranno vincitrici dagli incontri del 6 e 7 luglio tra Italia-Spagna e

Inghilterra-Danimarca, andranno di diritto a disputare la finale che avrà luogo domenica 11 luglio. La finale sarà trasmessa dalle ore 21.00 sia su Rai 1 che su Sky.



Quanto guadagna la nazionale in caso di vittoria: i premi della Uefa

Gli Europei 2021 saranno i più ricchi di sempre dal punto di vista dei guadagni. La nazionale italiana ha fino ad oggi incassato 16,3 milioni di euro così suddivisi: 9,3 solo per la partecipazione agli Europei, 3 per le altrettante vittorie ai gironi, 1,5 per l’ingresso agli ottavi di finale e 2,5 per l’approdo ai quarti di finale.

La Nazionale ha guadagnato inoltre altri 4 milioni di Euro grazie all’arrivo alla semifinale. 5 milioni sono previsti per la squadra che arriverà seconda, mentre e 8 milioni di euro sono il premio per chi vincerà gli Europei. Se la nazionale italiana dovesse vincere gli Europei 2021, incasserebbe 28,5 milioni di Euro.