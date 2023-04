Selvaggia Lucarelli fatta fuori dalla giuria di da Ballando con le Stelle? Spuntano le prime indiscrezioni sulla nuova giuria del dance show del sabato sera di Rai1 e, immancabilmente, il nome della Lucarelli è stato escluso con nuovi papabili giurati. I nomi che stanno circolando sono diversi: da Francesca Fagnani a Nunzia De Girolamo, dalla vincitrice Luisella Costamagna fino all’ipotesi Barbara D’Urso.

Selvaggia Lucarelli su Instagram parla della possibile esclusione da Ballando con le Stelle

Come ogni anno si vocifera di una possibile esclusione di Selvaggia Lucarelli da Ballando con le Stelle, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1. La giuria storica del programma ricordiamo è presieduta da Carolyn Smith circondata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, ma durante l’ultima edizione sono stati diversi i momenti di scontro tra i vari giurati proprio con la Lucarelli, complice anche la partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli in gara. La Lucarelli sarà davvero fatta fuori dalla prossima edizione? E’ ancora troppo presto per dirlo, ma intanto circolano già i primi papabili nomi dei giurati tra cui Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e la bomba Barbara d’Urso.

A smentire, almeno al momento, l’indiscrezione è stata proprio la Lucarelli che su Instagram ha risposto ad un follower dicendo:

Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv.

Ballando con le Stelle senza Selvaggia Lucarelli in giuria?

Ci sarà davvero uno stravolgimento nella storica giuria di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1? Non è dato saperlo, anche perchè la Carlucci al momento è impegnata nella quarta edizione de Il Cantante Mascherato.

Proprio la conduttrice nell’intervista rilasciata ai microfoni di SuperGuida Tv ha parlato dei rapporti con la Lucarelli e di una possibile sostituzione in giuria rivelando:

Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno.

Cosa succederà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci? E’ ancora presto per dirlo!