Dopo l’episodio accaduto ieri sera durante la prima puntata di “Ballando con le Stelle 2022”, Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli hanno avuto modo di confrontarsi nel salotto di Francesca Fialdini a “Da noi… a Ruota Libera” in diretta su Rai 1.

Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi: il confronto a “Da noi… a Ruota Libera” su Raiuno | Video

Durante la puntata di oggi del talk domenicale “Da noi… a Ruota Libera”, Francesca Fialdini ha ospitato Iva Zanicchi. La cantante, concorrente di “Ballando con le Stelle”, che ieri sera si è resa protagonista di uno spiacevole episodio nei confronti di Selvaggia Lucarelli, componente della giuria di “Ballando”.

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle

Durante la prima puntata di “Ballando con le Stelle 2022”, Iva Zanicchi ha apostrofato la giornalista e giurata Selvaggia Lucarelli dandole della “tr**a”. Il video nel giro di pochissimo tempo è diventato virale con Milly Carlucci che, a fine serata, ha dovuto affrontare l’argomento dicendo: “in attesa di saperne di più mi scuso con il pubblico e con il giudice“. La Lucarelli sui social ha chiesto le scuse della cantante. Scuse arrivate questa mattina.

Video del confronto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli

Durante l’intervista alla Zanicchi, Selvaggia Lucarelli si è collegata telefonicamente con la trasmissione “Da noi… a Ruota Libera” condotta da Francesca Fialdini per chiarire l’episodio avvenuto a “Ballando con le Stelle”. La Zanicchi, in diretta tv, rinnova le scuse nei confronti di Selvaggia Lucarelli. La giornalista dal canto suo ribadisce la pericolosità di apostrofare una donna con un termine sessista come quello utilizzato dalla cantante. La Lucarelli ribadisce inoltre la sua volontà di non trascinare la questione per le lunghe mettendoci una pietra sopra dopo il chiarimento avvenuto nel salotto di “Da noi… a Ruota Libera”.

