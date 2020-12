Selena La Serie su Netflix: trama e cast della serie Tv

La vita della nota cantante americana Selena Quintanilla diventa un prodotto televisivo. Selena La Serie, diretta da Hiromi Kamata, racconta l’ascesa dell’artista icona della musica latina, attraverso i sacrifici per arrivare al successo che lei e la sua famiglia hanno dovuto fare nel corso della sua carriera. Nata a Lake Jackson, in Texas, nel 1971, dopo varie esibizioni in tenerà età, Selena ha raggiunto la fama a 18 anni, incidendo nel corso della sua breve vita, cinque album in inglese. A 23 anni è stata uccisa da un colpo di pistola da Yolanda Saldívar, allora responsabile del fanclub e manager dei negozi di abbigliamento che portavano il nome della cantante. La notizia della morte di Selena fu uno shock per la comunità latino-americana e risuonò anche Oltreoceano. Sulla sua vita venne realizzato un film nel 1997 con Jennifer Lopez protagonista. La prima stagione di Selena La Serie, composta da nove episodi, è disponibile su Netflix dal 4 dicembre.

Selena La Serie su Netflix: la trama della serie Tv

La serie Tv segue la storia della cantante texana Selena Quintanilla dalla sua infanzia ai primi successi. Quando compie diciotto anni, l’artista esprime il desiderio di voler realizzare i suoi sogni e concentrarsi sulla musica, ma dovrà confrontarsi con delle scelte difficili e strazianti. La sua famiglia esprime tutto il supporto per la carriera di Selena, mentre lei tenta di trovare un equilibrio tra la fama e gli affetti. È probabile che la serie Tv si concentri maggiormente sulla carriera musicale dell’artista latino-americana, tralasciando il destino tragico a cui è andata incontro.

Selena La Serie: il cast e i personaggi della serie Netflix

A interpretare la cantante c’è l’attrice Christian Serrato; Madison Taylor Baez interpreta Selena da giovane; Ricardo Chavira veste i panni di Abraham Quintanilla, cantautore e produttore discografico nonché padre di Selena; Seidy López nel ruolo di Marcella Quintanilla; Gabriel Chavarria interpreta AB Quintanilla, cantautore, musicista, produttore discografico e fratello maggiore di Selena; Juan Martinez nel ruolo di Young AB; Noemi Gonzalez veste i panni di Suzette Quintanilla, sorella e amica di Selena fin dall’infanzia; Daniela Estrada nel ruolo della giovane Suzette.