Selena La Serie 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Selena La Serie 2 debutta su Netflix per concludere il racconto sulla vita dell’iconica cantante latino-americana, tragicamente uccisa all’età di 23 anni dalla presidentessa del suo fan club. Ma nel corso della sua breve carriera, Selena ha avuto un grande impatto nel mondo della musica. La serie biopic segue la vita dell’artista americana di origine messicana, narrando i sacrifici che lei e la sua umile famiglia hanno dovuto compiere per aiutarla a raggiungere la notorietà. Selena Quintanilla Pérez aveva iniziato a cantare all’età di 8 anni grazie alla spinta del padre, Abraham Quintanilla Jr., produttore discografico. In seguito passò l’adolescenza in tournée e a 22 anni era un’artista completa. Soprannominata “La Regina della Musica Tejano”, ha venduto oltre 60 milioni di album nel mondo La seconda stagione, che sarà anche l’ultima della serie, arriva sulla piattaforma il 4 maggio.

Selena La Serie 2 su Netflix: la trama della serie tv

La seconda stagione si concentra sulla storia d’amore di Chris e Selena, mentre continua a raccontare il duro lavoro e i sacrifici che l’intera famiglia Quintanilla ha fatto per supportare la cantante a diventare l’artista latina di maggior successo di tutti i tempi. Ora che è sull’orlo della fama, Selena lotta per rimanere fedele a se stessa, trascorrendo del tempo con la sua famiglia e suo nuovo marito, e nel frattempo pensa a espandere le sue attività.

La seconda stagione racconterà anche i rapporti tra Selena e Yolanda, e come quest’ultima arriverà a compiere quel gesto disperato, uccidendola. Come svelato da Natasha Perez, attrice che interpreta il ruolo di Yolanda, la serie è un omaggio alla vita della cantante e al grande impatto che ha avuto sulla musica latino-americana. La figura della Saldivar è solo lì per aggiungere tensione alla narrazione, ma lo show è incentrato sulla vita di Selena, non sulla sua morte.

Selena La Serie 2: il cast e i personaggi

Christian Serratos veste i panni di Selena; Madison Taylor Baez interpreta la cantante in giovane età; Gabriel Chavarria nel ruolo di AB Quintanilla, fratello di Selena; Ricardo Chavira è Abraham Quintanilla, padre della cantante; Noemi Gonzalez è Suzette Quintanilla; Seidy López è Marcella Quintanilla; Natasha Perez interpreta Yolanda Saldivar, presidentessa del fan club di Selena, nonché sua assassina.