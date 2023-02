Nella serie Sei Donne – Il mistero di Leila in onda dal prossimo 28 febbraio in prima serata su Raiuno interpreta i panni di Gregorio, padre di Leila. Una bella sfida per Maurizio Lastrico finora abituato a vestire i panni di personaggi comici.

Intervista a Maurizio Lastrico

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva e la prima cosa che ci ha detto quando ci siamo avvicinati a lui è stata: “Io vi conosco, vi seguo sui social”.

Dopo questo iniziale divertente tete a tete, l’attore ci ha parlato del suo personaggio: “E’ stata una sfida relativamente facile. Quando i personaggi sono scritti bene e toccano le corde dell’umanità si lavora in sottrazione. E’ più difficile invece quando bisogna addentrarsi in personaggi di cui non si conosce bene il pensiero e che tendono a non avere una caratterizzazione ben precisa. Gregorio ha motivazioni molto forti, per alcuni versi discutibili, ma non è nostro compito giudicare i personaggi ma amarli in ogni loro sfaccettatura”.

Sul set Maurizio ha incontrato nuovamente Maya Sansa con cui aveva condiviso l’avventura di un’altra serie Rai amatissima dal pubblico, Tutto può succedere, che è stato il trampolino di lancio di attrici come Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli: “E’ come se non fosse mai passato il tempo. L’incontro con Maya Sansa è stato per me decisivo. Lei è stata la prima a sgridarmi su un set quando recitavo fresco di Accademia. Mi ero annotato alcuni appunti sul copione ma lei mi suggeriva di essere naturale e mi diceva: “Vuoi recitare o no?”. Spesso c’è pigrizia nel dire ad un collega di fare meglio e Maya è stata per me fondamentale anche in questo. Se ad oggi sto facendo un bel percorso lo devo anche a lei”.

Di recente, si era vociferato di un possibile addio di Maurizio Lastrico alla serie Don Matteo. I fan erano rimasti sconvolti anche perché già nella scorsa stagione avevano dovuto fare i conti con l’abbandono di Terence Hill. Abbiamo chiesto allora a Maurizio Lastrico se la sua sia una scelta definitiva. L’attore però ha smentito e la sua risposta è apparsa sibillina: “Non posso rivelare nulla ma posso solo dire ai ristoratori di Spoleto di tenermi un tavolo libero da giugno perché secondo me ci sarà bisogno”.

Da queste parole si evince che Lastrico sia pronto a tornare sul set già in estate. D’altra parte la scorsa stagione era terminata con un bacio tra Anna Oliveri e Marco Nardi. Il pubblico spera pertanto nei fiori d’arancio. A conclusione dell’intervista abbiamo chiesto poi a Lastrico se in futuro gli piacerebbe partecipare al programma Lol di Amazon Prime: “Perché no? Mi spaventa un po’ perché ritengo che la preparazione e il confronto con il pubblico sia una cifra fondamentale. La affronterei come sfida ma se potessi scegliere preferirei partecipare ad uno show tv, ad uno Zelig ancora più moderno”.