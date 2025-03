Come vi avevamo già anticipato, la soap turca Segreti di Famiglia tornerà a partire dal 3 marzo su Mediaset Infinity. La formula sarà quella già proposta dalla piattaforma gratuita in passato per altre soap, e vedrà un nuovo episodio della dizi turca con Pınar Deniz disponibile a partire dalla mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Cosa ci riservano le puntate in onda la prossima settimana? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni al 7 marzo Segreti di famiglia

Segreti di famiglia si prepara a tornare, e a partire da lunedì 3 marzo ogni giorno troveremo ad attenderci un nuovo episodio inedito della soap turca che narra le vicende di Ilgaz e Ceylin sulla piattaforma Mediaset Infinity. Visto che dall’ultima puntata andata in onda su Canale 5 è passato un po’ di tempo, forse è meglio fare un salto indietro per rinfrescarci la memoria. Dove eravamo rimasti? Avevamo lasciato Ceylin sospettata di aver assassinato Engin Tilmen.

Il procuratore capo Pars convocherà Ceylin nel suo ufficio per interrogarla sulla misteriosa morte della donna. Quando però la giovane Erguvan dichiarerà di non ricordare niente di ciò che è avvenuto la sera precedente, al procuratore non resterà altra strada se non quella di ordinare la sua carcerazione. Ilgaz da parte sua non abbandonerà la moglie neppure un istante, e trascorrerà l’intera notte seduto davanti alla cella. Mentre Ceylin sarà costretta a condividere la cella con altre detenute, lui cercherà di farle ottenere di nuovo la libertà. Questo farà infuriare Pars, che affronterà Ilgaz dicendogli chiaramente che non tollererà interferenze sulle indagini.

Anticipazioni settimanali Segreti di Famiglia: Ceylin in carcere ha dei flash

Rispetto all’ultima puntata Segreti di Famiglia andata in onda a novembre però, avremo qualche elemento in più per cercare di capire cosa sia davvero accaduto nel bosco il giorno in cui è stata uccisa Engin. Proprio grazie a Ilgaz, Ceylin inizierà ad avere dei piccoli flash. A ciò si aggiungerà un’altra importante scoperta. Eren riuscirà infatti ad appurare, senza ombra di dubbio, che l’impronta della scarpa trovata sulla giacca della Erguvan non apparteneva alla vittima.

Tutto questo basterà a far rimettere in discussione la scarcerazione di Ceylin e svelare la verità sulla morte di Engin? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news Segreti di Famiglia.