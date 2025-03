La soap turca Segreti di Famiglia è tornata a tenerci compagnia su Mediaset Infinity. La formula è quella già proposta dalla piattaforma gratuita in passato per altre soap, e vede un nuovo episodio della dizi turca con Pınar Deniz disponibile a partire dalla mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Cosa ci riservano le puntate in onda la prossima settimana? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni al 14 marzo Segreti di famiglia

Ceylin rimane in carcere, e mentre è costretta ad affrontare la detenzione cerca di aiutare le altre detenute con i loro problemi legali, immergendosi nei loro casi personali. Ilgaz intanto indaga sulla morte di Engin, e sul luogo del delitto scopre un’impronta che potrebbe fornire la chiave per risolvere il caso. Un’impronta sospetta molto simile a quella ritrovata sulla giacca gli fa pensare a una pista concreta.

Ilgaz raccoglie un campione di terra e chiede a Eren di analizzarlo. Subito dopo – determinato a liberare Ceylin – si presenta davanti al giudice Neva per chiedere la revoca della custodia cautelare, sperando di ottenere la scarcerazione della donna in attesa del processo.

Anticipazioni settimanali Segreti di Famiglia: la scarcerazione di Ceylin

Mentre Ilgaz si batte per far liberare Ceylin, Pars si oppone fermamente e insiste sul fatto che sia necessario mantenerla in custodia. Dopo aver ascoltato le argomentazioni di entrambi, il giudice Neva decide di concedere la scarcerazione a Ceylin, aprendo un nuovo capitolo del caso.

Accompagnata da Ilgaz, la donna si reca di nuovo sul luogo del delitto, e qui inizia a ricordare dettagli che confermano la presenza di una terza persona. Ceylin è convinta che si tratti di una donna, a causa dell’odore dello shampoo e di immagini di capelli lunghi.

I due decidono quindi di informare Pars, fornendogli una nuova testimonianza che potrebbe cambiare le indagini.

Ceylin sostiene Ilgaz, le trame al 14 marzo

Per Ilgaz si avvicina il momento in cui riceverà l’abilitazione come avvocato. Sebbene Ceylin non condivida la sua decisione di abbandonare la carriera di Procuratore per quella di avvocato, decide comunque di essere al suo fianco e supportarlo in un momento così delicato per la sua vita professionale.

Colpo di scena nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Una importante scoperta potrebbe far luce sull’omicidio di Engin. Eren trova un guanto sul luogo in cui la donna è stata uccisa, e questo rafforza l’ipotesi di un’aggressione perpetrata da un terzo, escludendo così Ceylin come autrice del delitto.

Questo importante dettaglio si aggiunge ai “flash” di Ceylin, che durante la deposizione dichiara a Pars di aver visto una donna dai capelli lunghi sulla scena del crimine, proprio mentre Engin cadeva a terra senza vita. La sua testimonianza potrebbe essere decisiva e portare le indagini verso una nuova direzione.