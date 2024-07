Cambio palinsesto Mediaset, Segreti di famiglia oggi – domenica 14 luglio – non andrà in onda nel consueto appuntamento in prime time su Canale 5. Perché la soap turca è stata sospesa e quando torna in TV?

Segreti di famiglia sospesa, i motivi

Sarà una domenica amara per i fans della nuova serie TV turca Segreti di Famiglia (Yargi), che non troverano ad attenderli i loro beniamini nel consueto appuntamento della domenica sera.

La soap – arrivata sugli schermi di Canale 5 qualche settimana fa – ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano, facendo registrare una media di circa due milioni di spettatori a settimana, pari a uno share che oscilla tra il 12 e il 13%.

Dati positivi, sebbene più bassi rispetto a quelli registrati da La Rosa della Vendetta, l’altra fiction turca che ha debuttato quest’estate in prime time catturando l’attenzione di oltre 2,2 milioni di spettatori a settimana.

Ma perché allora i vertici Mediaset hanno deciso di sospendere la soap con Kaan Urgancıoğlu? In realtà la nuova serie non è stata sospesa, ma semplicemente spostata. Le modifiche al palinsesto di Canale 5 per oggi – domenica 14 luglio – sono dovute alla messa in onda della finale degli Europei di calcio, che andrà in onda in diretta nella fascia serale sulla rete ammiraglia Rai. Per evitare lo scontro diretto – con conseguente rischio di tracollo di ascolti per la serie turca – i vertici di Cologno Monzese hanno optato per una modifica del palinsesto.

Segreti di famiglia, quando torna su Canale 5?

Come anticipato la serie TV turca non è stata sospesa, ma semplicemente spostata a mercoledì 17 luglio, nella stessa fascia serale delle 21:30. Al momento non è stato svelato se questa sarà la collocazione definitiva della serie anche per le prossime settimane di programmazione, o se tornerà nella sua collocazione consueta a partire da domenica 21 luglio.

Segreti di famiglia, anticipazioni puntata del 17 luglio

Nella puntata in onda mercoledì sera vedremo Pars tenere sotto stretto controllo Eren. Nonostante questo, l’uomo deciderà comunque di dare una mano a Ceylin a trovare il taxi sul quale è salita Inci la notte dell’omicidio.

Nel frattempo Ceylin troverà nell’abitazione di Engin una barchetta di carta, proprio come quelle che costruiva Inci, e si convincerà che l’assassino di sua sorella viva in quella casa. Il mistero sarà presto svelato?

Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.