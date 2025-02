Una bella sorpresa attende i fans della soap opera turca Segreti di famiglia. Le vicende di Ilgaz e Ceylin torneranno a tenerci compagnia a partire da lunedì 3 marzo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Torna Segreti di famiglia, la serie tv turca su Mediaset Infinity

Lo scorso 21 novembre la dizi turca Segreti di Famiglia aveva abbandonato il consueto slot pomeridiano per lasciare il posto a Endless Love. Gli ottimi ascolti della serie su Kemal Soydere e Nihan Sezin avevano convinto i vertici di Cologno Monzese ad assegnare a quest’ultima il pomeriggio feriale di Canale 5.

Dopo un breve periodo in cui Segreti di Famiglia ha continuato ad andare in onda con episodi solo il giovedì in seconda serata, dopo Endless Love, fino a Natale, per poi sparire dal palinsesto Mediaset.

I vertici del Biscione però non si sono certo dimenticati di questa serie turca, e dopo un periodo decisamente travagliato, si preparano a mandare in onda i rimanenti episodi sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di Famiglia, dal 3 marzo arrivano gli episodi inediti

Gli appassionati di soap turche che erano rimasti delusi dalla decisione di sospendere Segreti di Famiglia troveranno presto ad attenderli i nuovi episodi inediti. A partire dal prossimo 3 marzo infatti, le nuove puntate saranno rese disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove – dopo essersi registrati – si potranno vedere gli episodi in modo completamente gratuito on demand.

Utilizzando la stessa formula già usata in passato per altre soap turche, come My Home my Destiny, la serie diventerà quindi un’esclusiva Mediaset Infinity, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – alla mezzanotte sarà caricato un nuovo episodio. I fans potranno poi vederlo in qualsiasi momento, semplicemente accedendo alla piattaforma streaming.

Tornerà anche su Canale 5? É difficile dirlo. La sua collocazione nel palinsesto della rete ammiraglia per il momento non è prevista, anche se non possiamo certo escludere che – come già accaduto con My Home My Destiny – anche questa soap turca possa trovare in futuro nuovamente spazio nel daytime. Tutto dipenderà dagli slot che si libereranno. Le possibili ipotesi al momento sono che Segreti di Famiglia possa tornare su Canale 5 in estate, quando molti programmi vengono sospesi, oppure che possa prendere il posto di My Home my Destiny quando questa finirà. Non possiamo però trascurare neppure l’ipotesi che rimanga un’esclusiva Mediaset Infinity.