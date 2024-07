La soap turca Segreti di famiglia (Yargi) tornerà stasera – domenica 28 luglio – sui nostri teleschermi. Cosa accadrà nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:38 circa su Canale 5? Riflettori puntati su Ilgaz e Ceylin – che si sposeranno in fretta – e su Pars ed Engin, che invece vorranno capire i motivi di questa scelta improvvisa.

Segreti di famiglia, anticipazioni settima puntata

Le anticipazioni rivelano che Ilgaz e Ceylin si sposeranno e diranno a Pars di essere convolati a nozze. Il pubblico ministero e l’avvocata sorprenderanno un po’ tutti con questa decisione affrettata. Oltre al procuratore capo anche Engin sarà turbato e si chiederà i motivi per cui la sua amica non gli abbia rivelato in tempo la sua decisione e non l’abbia coinvolto nelle nozze.

l fratello di Neva – così come il figlio di Yekta – vorranno capire come mai Ilgaz e Ceylin abbiano preso una decisione del genere in così poco tempo, ma i due giovani si rifiuteranno di rispondere a qualsiasi domanda riguardante la loro scelta.

Spoiler Segreti di famiglia: Cinar esce dal carcere

Nei prossimi episodi Segreti di Famiglia in onda domenica 28 luglio ci sarà spazio anche per Cinar, perché finalmente uscirà dal carcere. Dopo aver affrontato un periodo di detenzione molto duro – nel corso del quale aveva subito anche un’aggressione che aveva reso necessario un intervento d’urgenza – l’uomo verrà rimesso in libertà.

La sua scarcerazione, però, finirà per gettare nello sconforto Zafer. Cos’altro potrà accadere?

Gul delusa nelle prossime puntate Segreti di Famiglia

Per Zafer sarà un periodo decisamente poco felice. Oltre allo sconforto legato alla scarcerazione di Cinar, l’uomo dovrà affrontare anche la delusione della moglie Gul. La donna infatti dichiarerà di non riconoscerlo più e minaccerà di lasciarlo se lui non prenderà provvedimenti contro l’ex detenuto.

Segreti di famiglia, cos’altro accade?

Sotto pressione, Zafer finirà per prendere una decisione drastica, e con la scusa di un viaggio di lavoro organizzerà la sua vendetta su Cinar. Lo porterà in un cimitero e poi gli punterà una pistola, costringendolo a chiedere perdono prima di ucciderlo.

Nel frattempo Yekta cercherà un finto testimone e un colpevole su cui far ricadere la colpa, con l’aiuto di Cuneyt.