La soap turca Segreti di famiglia (Yargi) tornerà stasera – domenica 25 agosto – sui nostri teleschermi. Cosa accadrà nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:34 circa su Canale 5, e ci terranno compagnia fino alle 23:42? Riflettori puntati su Lacin, che sarà intenzionata a divorziare, e su Ceylin che scoprirà che Pars e Yekta nascondono un segreto

Segreti di famiglia, spoiler undicesima puntata

Nelle ultime scene andate in onda domenica scorsa abbiamo visto che Ilgaz e Ceylin sono riusciti a trovare un testimone, e hanno in mano anche un video che documenta quanto accaduto la notte dell’omicidio di Inci. Davanti a prove così schiaccianti Engin non avrà scampo.

Yekta – di fronte ai giornalisti – reciterà la parte del padre affranto, tenendo la moglie per mano. Tuttavia l’uomo sarà furioso con la consorte, dopo che lei gli avrà comunicato che intende divorziare.

L’avvocato Tilmen non intenderà permettere alla moglie di porre fine al loro matrimonio, e giurerà vendetta.

Anticipazioni Segreti di famiglia: cosa nascondono Pars e Yekta?

Nel frattempo Ceylin sarà sempre più convinta che Yekta e Pars nascondano un segreto, e deciderà di affrontare Cunyet per scoprire di cosa si tratta. Quest’ultimo – pur non sbottonandosi più di tanto – le confermerà che i suoi sospetti sono esatti. In effetti l’avvocato e Pars custodiscono un segreto.

Sarà stato Pars a far sparire il referto medico per favorire Yekta? Il dubbio assillerà Ceylin.

Segreti di famiglia, cos’altro accade?

Cos’altro ci regaleranno i nuovi episodi Segreti di Famiglia? Ceylin riuscirà a convincere la signora Meltem a ritirare la denuncia, e accettare l’offerta arrivata dall’ospedale. Ilgaz deciderà di far visitare la figlia di Meltem da un altro medico, in modo tale da fugare ogni dubbio sulla diagnosi.

Cinar andrà a trovare Engin in carcere e lo minaccerà.

La polizia andrà a casa Erguvan a cercare Zafer, dopo avere rinvenuto il portafoglio del pescatore nell’automobile abbandonata al cimitero.

Segreti di famiglia “raddoppia”

Come vi avevamo già anticipato, Segreti di famiglia fa il bis nell’ultima settimana del mese. La serie TV turca andrà infatti in onda anche giovedì 29 agosto, sempre in prima serata.

L’appuntamento di giovedì sarà l’ultimo prima della sospensione della serie tv, visto che – a partire da domenica 1° settembre – il palinsesto Mediaset prevede il ritorno de La Rosa della vendetta.

Al momento non è chiaro se la saga che ruota intorno alle vicende di Ilgaz e Ceylin “traslocherà” sulla piattaforma Mediaset Infinity oppure – ipotesi più probabile – verrà rinviata alla prossima estate su Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi qualcosa in più sulle restanti puntate Segreti di Famiglia.