Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulla piattaforma Mediaset Infinity viene reso disponibile un nuovo episodio della soap turca Segreti di Famiglia. Cosa accadrà nelle puntate dal 31 marzo al 4 aprile 2025? Scopriamolo insieme.

Segreti di famiglia, trame al 4 aprile: Ilgaz interroga Murat

Proseguono le indagini per scoprire chi ha ucciso Engin. Ilgaz cercherà in ogni modo di arrivare alla verità, per poter scagionare definitivamente sua moglie Ceylin e assicurare il vero colpevole alla giustizia. Nel corso dei prossimi episodi della dizi turca l’avvocato interrogherà Murat in carcere, cercando di ottenere risposte cruciali per le indagini in corso.

La sua visita al detenuto gli permetterà di scoprire più di quanto avesse creduto. Non solo Ilgaz scoprirà che Murat sta coprendo qualcuno, ma resterà anche visibilmente sorpreso nell’apprendere che Seda e Lacin si saranno recati a fargli visita in prigione.

Segreti di famiglia, spoiler al 4 aprile: Ceylin indaga sulla morte di Engin

Nel frattempo Ceylin si concentrerà su un’indagine parallela, incentrata su un debito che Yekta aveva nei confronti di Ayla. L’avvocata Erguvan apprenderà del debito in questione durante un colloquio con la figlia di Ayla. Questo filone investigativo avrebbe potuto rivelarsi fondamentale per svelare nuovi dettagli e collegamenti nel caso. Purtroppo però la donna scoprirà che il testimone che avrebbe potuto incastrare Yekta è morto.

Ilgaz scoprirà il segreto di Neva, rivelando un elemento cruciale per le indagini. Insieme a Pars si recherà quindi dalla sua ex fidanzata per ottenere informazioni.

La scoperta del proiettile nelle prossime puntate Segreti di famiglia

I tasselli del puzzle andranno via via a comporre un quadro sempre più completo, e le indagini per l’omicidio di Engin sembrano essere ormai a un passo dalla verità. Nel corso degli episodi che verranno resi disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity nella settimana dal 31 marzo al 4 aprile, verrà alla luce un dettaglio sconvolgente.

Grazie al racconto di una testimone, scopriremo che la notte dell’omicidio di Engin furono esplosi tre colpi di arma da fuoco, non due come si pensava inizialmente. Ilgaz riuscirà a recuperare anche il terzo proiettile sporco di sangue, ed Eren lo presenterà in tribunale come prova.

L’analisi balistica non solo rivelerà che il sangue è quello dell’avvocato Tilmen, ma anche che il proiettile ritrovato è compatibile con l’arma di Niyazi.