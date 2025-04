Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulla piattaforma Mediaset Infinity viene reso disponibile un nuovo episodio della soap turca Segreti di Famiglia. Cosa vedremo nelle puntate in onda dal 28 aprile al 2 maggio 2025? Scopriamolo insieme.

Segreti di famiglia, trame al 2 maggio:

Nel corso delle puntate che saranno rese disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio, assisteremo a una svolta nelle indagini per la morte di Zafer. La storyline prenderà il via nel momento in cui Neva rivelerà a Pars di aver udito una conversazione sospetta tra Eren e Metin. Quest’ultimo sarà in preda al dolore per una ferita al braccio, ma le sue parole saranno sufficienti a mettere in allarme il procuratore capo, che deciderà di affrontare il poliziotto.

Pars pretenderà di sapere da Eren cosa saprà del padre di Ilgaz. Di comune accordo, il procuratore e l’ispettore capo dell’ufficio omicidi decideranno di non divulgare ancora ciò che sarà emerso su Kaya.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Ceylin crede che sua madre sia morta

Nel frattempo l’avvocata Erguvan sarà in preda al panico. Ceylin si sveglierà nel cuore della notte, e sarà convinta che sua madre Gul sia morta.

Il brutto presentimento dovuto a un incubo della donna, le farà temere per l’incolumità della madre.

I sospetti di Ilgaz nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Mentre Pars inizierà a dubitare che Metin possa essere coinvolto nell’omicidio di Zafer. Ilgaz sarà impegnato a ricostruire la dinamica degli eventi, e inizierà a capire cosa possa essere davvero successo a Zafer.

Il nipote di Mert avrà finalmente trovato la pista giusta? Di sicuro i colpi di scena non sono finiti, e Segreti di famiglia non mancherà di regalarci episodi ricchi di colpi di scena. Pronti a scoprire cos’altro accadrà nelle prossime settimane? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime news della soap turca Mediaset.