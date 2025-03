La soap turca Segreti di Famiglia è disponibile su Mediaset Infinity con la formula già proposta dalla piattaforma gratuita in passato per altre soap, che vede un nuovo episodio della dizi turca con Pınar Deniz disponibile a partire dalla mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Cosa ci riservano le puntate disponibili dal 24 al 28 marzo? Scopriamolo insieme.

Trame al 28 marzo Segreti di famiglia: arriva Derya

Yekta contesta le accuse di Pars, ritenendole troppo blande. Nel frattempo, Ilgaz si prepara a testimoniare sulla scena del crimine, ma al posto del procuratore Ismail, si trova di fronte al nuovo procuratore, Derya. Eren controlla le posizioni dei suoi agenti e scopre che Goksu è stata localizzata vicino allo studio legale Tilmen. Tuttavia si tratta di un tranello: in realtà Niyazi si è recato in quella zona con il cellulare di Goksu per tenderle una trappola.

Anticipazioni settimanali Segreti di Famiglia

Ceylin inizia a sospettare che l’assassino di Engin possa essere la stessa persona che ha manomesso il campione di prova. Contemporaneamente, Eren rivela a Pars di avere una figlia. Dopo un acceso confronto con Ilgaz, Cinar confida a suo padre Metin il desiderio di voltare pagina, sopraffatto dal rimorso per l’omicidio di Zafer.

Goksu nei guai nelle prossime puntate Segreti di Famiglia

Lacin chiede aiuto a Seda per dimostrare l’innocenza del suo autista. Nel frattempo, Pars ottiene un mandato di perquisizione per Goksu e – nell’armadietto della ragazza – vengono trovati capelli di Ilgaz, confermando le accuse contro di lei.

Cos’altro accade nella soap di Mediaset Infinity?

I sospetti di Ceylin su Niyazi crescono, così decide di aspettarlo fuori casa. Ilgaz la raggiunge e, quando il ragazzo esce, lo seguono. Nel frattempo Yekta pianifica un attacco contro Ceylin, incaricando i suoi collaboratori di indagare sul suo passato per scovare elementi utilizzabili contro di lei in tribunale. Riuscirà nel suo intento? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news sulla dizi turca di Mediaset Infinity.