Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulla piattaforma Mediaset Infinity viene reso disponibile un nuovo episodio della soap turca Segreti di Famiglia. Cosa vedremo nelle puntate in onda dal 21 al 25 aprile 2025? Scopriamolo insieme.

Segreti di famiglia, trame al 25 aprile: Ceylin scopre che Zafer è morto

Nel corso delle puntate che saranno rese disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity da lunedì 21 a venerdì 25 aprile, vedremo Ceylin con la sua famiglia dirigersi verso il porto, convinta che su una delle navi in arrivo vi sia suo padre.

Non solo la donna resterà delusa nello scoprire che l’uomo non sarà mai salito a bordo, ma dovrà anche affrontare un momento terribile nell’istante in cui Ilgaz le dirà che il corpo di Zafer è stato rinvenuto in un bosco di Belgrado.

Sarà proprio il procuratore Kaya a dover informare la moglie del ritrovamento del corpo di suo padre, e lei identificherà il cadavere attraverso gli indumenti dell’uomo.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali

Nel frattempo Pars inizierà a indagare per assicurare i responsabili della morte del padre di Ceylin alla giustizia.

Dopo il riconoscimento del corpo, Ceylin e la sua famiglia organizzeranno i funerali di Zafer. Alla cerimonia funebre prenderanno parte tutti coloro che lo conoscevano, compreso Yekta, che sembrerà essere lì solo per potersi prendere gioco di Ceylin.

Pars vuole scoprire la verità nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Pars farà ritorno ìn centrale con Eren e Metin, e avrà un unico obiettivo: assicurare il colpevole alla giustizia. Le indagini sembreranno fare un passo in avanti nel momento in cui Metin riuscirà a recuperare alcuni filmati che riguardano il signor Erguvan, e li userà per convincere tutti del coinvolgimento di Yavuz nel suo decesso.

Nel filmato si vedrà il padre di Ceylin al mercato del pesce nel periodo in cui aveva sequestrato Yavuz. Mentre l’uomo sarà condotto in caserma per essere interrogato, Metin farà di tutto per convincere i colleghi della sua colpevolezza. Pars emetterà un mandato di perquisizione, e nell’abitazione di Yavuz sarà rinvenuta una seconda arma. La pistola dovrà essere sottoposta all’esame della balistica, ma tutti gli indizi sembreranno dimostrare che il colpevole della morte di Zafer sarà lui. Ma sarà davvero così? Metin saprà bene che è stato Cinar a uccidere il padre di Ceylin, e farà di tutto per insabbiare la colpevolezza del figlio.