Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dall’8 al 12 dicembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 29 novembre: Mercan viene ritrovata

Dopo molti anni dalla scomparsa della figlia di Ilgaz e Ceylin, le indagini vanno ancora avanti. Un nuovo colpo di scena arriva quando l’ispettore capo verrà a conoscenza di nuovi dettagli sul rapimento della piccola grazie anche alle indagini di sua figlia Tugce.

Per Ilgaz e Ceylin si riaccenderanno così le speranze di poter riabbracciare la figlia, e questa ipotesi si farà via via più veritiera. Le indagini porteranno infatti a scoprire che il marito di Filiz è Ismail, un uomo che proprio Ceylin aveva contribuito a fare arrestare in passato, nel corso di un’indagine che lo aveva visto imputato con l’accusa di aver ucciso la figlia dopo il processo per bancarotta.

I tasselli del puzzle andranno a posto a poco a poco, e gli inquirenti scopriranno che la moglie dell’uomo – Filiz – aveva cercato di vendicarsi sull’avvocatessa portandole via la figlia e sostituendo con Mercan la bambina morta.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali

Ci saranno altri colpi di scena quando le indagini faranno emergere che la sorella di Filiz è Dilek, la fidanzata di Eren. Si scoprirà che quest’ultima non solo era al corrente del piano della sorella, ma che l’avrà anche aiutata nel suo piano folle.

Dilek finirà così in carcere, mentre Ilgaz e Ceylin inizieranno una corsa contro il tempo per salvare la figlia.

I due troveranno il diario di Filiz, e scopriranno che la donna avrà cambiato nome alla bambina da Mercan in Doga (lo stesso della figlia defunta).

Ilgaz e Ceylin riabbracciano Mercan nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Filiz nel frattempo riuscirà a fuggire e salirà a bordo di un auto con la bambina. La loro vettura resterà però coinvolta in un incidente stradale. Si concluderà così la fuga della donna, e anche l’incubo vissuto per molti anni da Ilgaz e Ceylin potrà dirsi concluso.

I due avranno ritrovato Mercan e potranno riabbracciare la figlia, ma questa non li riconoscerà e anzi si precipiterà verso Filiz convinta che sia la sua vera madre biologica.