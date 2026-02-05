Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 9 al 13 febbraio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 13 febbraio

Ilgaz trattiene in centrale tutta la notte la famiglia di Yigit. In seguito torna a interrogare Cennet, ma il loro colloquio viene interrotto da una notizia importante: Firat arriva e gli comunica che c’è una persona che chiede di parlare solo con lui.

Ceylin intanto raggiunge la centrale per affiancare Mert nell’interrogatorio, ma non si aspetta che il nuovo procuratore la umili. Spiazzata e delusa, accusa Mert di avere ucciso Kadir, sostenendo di poterlo provare grazie a delle testimonianze raccolte in carcere.

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia

Gli inquirenti si recano a casa di Mert per una perquisizione, ma non trovano nulla. In realtà erano stati preceduti da Osman, che ha prelevato il denaro e lo ha nascosto.

In seguito un altro mistero prende forma: Mustafa viene trovato morto e si ipotizza che possa essere stato avvelenato!

Intanto le indagini sulla morte di Kadir proseguono, e Ilgaz scopre che Yekta e Ceylin si sono recati nella farmacia in cui è stato venduto il farmaco che ha ucciso l’uomo.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

Il mistero sull’omicidio del piccolo Yigit sembra non trovare una risposta. Ilgaz intuisce che lo zio e la madre del bambino sono i responsabili. L’uomo scopre che Cennet aveva una relazione con il cognato, e deduce che il bambino possa averli colti sul fatto.

Quando però rivolge loro le sue accuse, i due si incolpano a vicenda: ognuno di loro da all’altro la colpa dell’omicidio e la verità sembra faticare a emergere.