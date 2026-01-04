Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 5 al 9 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 9 gennaio

Mentre Metin, Ilgaz ed Eren indagano su una ragazza arrivata in ospedale senza documenti, gli uomini di Kadir riescono a entrare nella struttura e – travestiti da infermieri – tentano di rapire Secil.

L’identità della donna sconosciuta giunta in ospedale, potrebbe venire alla luce da un momento all’altro, grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza visionati dal procuratore, dall’ispettore e dal capo della polizia. Il video la mostra in procinto di salire su un taxi. L’arrivo degli uomini di Kadir rischia di mettere Secil in serio pericolo, e solo l’intervento di Ilgaz e Ceylin, che la porteranno via in tempo conducendola a casa sua, riesce a metterla in salvo.

Secil accetta di testimoniare nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Ospitata a casa di Ilgaz e Ceylin, Secil si lascia convincere a testimoniare contro Kadir. La difesa della donna viene assunta da Ceylin, mentre Parla è l’intermediaria. La situazione però rischi di degenerare quando quest’ultima – a causa dei trascorsi del fidanzato Cinar con Secil – si fa prendere da fitte di gelosia. Per Parla è un periodo particolarmente duro, a causa delle recenti liti dei genitori innescate dall’inganno del padre Osman ai danni di Aylin. L’uomo ha infatti dovuto vendere tutti i suoi preziosi per ripagare un debito contratto con Kadir.

Ceylin identifica Sude, la ragazza fuggita dall’organizzazione criminale. Nel frattempo Tugce porta avanti le indagini sul giro di prostituzione. Grazie alle intercettazioni telefoniche, Ilgaz e Ceylin riescono a giungere fino a Mahmut e a scoprire che il giro si estende ben oltre Istanbul.