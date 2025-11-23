Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 24 al 28 novembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei primi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 28 novembre: dov’è finita Mercan?

Grazie a un flashback, Ceylin avrà modo di ripensare alla scomparsa della figlia. La piccola Mercan è scomparsa da due anni e mezzo, e la donna tornerà a chiedersi se si sia trattato di un allontanamento involontario o piuttosto di un rapimento.

Sebbene le indagini non si siano mai fermate in tutto questo tempo, i risultati sono stati pressoché nulli. L’unico indizio è il racconto di Macit, che ha riferito a Mercan di aver visto la piccola allontanarsi. Purtroppo però, a causa dell’Alzheimer, l’uomo non potrà essere di grande aiuto.

E così, mentre Ilgaz continuerà a pensare a un allontanamento involontario, Ceylin sarà sempre più convinta che sua figlia sia stata rapita.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali

Il flashback riporterà alla luce tutto il dolore per la perdita della primogenita e le incomprensioni tra gli ex coniugi Kaya.

Un nuovo spunto per le indagini arriverà nel momento in cui il cappello di Mercan verrà ritrovato in mare. A quel punto le indagini tenderanno a seguire la pista indicata da Ceylin, ovvero che la figlia sia stata rapita.

Cena indigesta per Nil nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Ilgaz inviterà Nil a cena, e la donna sarà raggiante all’idea di poter trascorrere finalmente un po’ di tempo con l’uomo che ama. Non si aspetterà certo di vedere la serata romantica trasformarsi in un incubo.

La cena prenderà una piega del tutto inaspettata, nel momento in cui il procuratore la arresterà con l’accusa di avere occultato le prove. Nil verrà condotta in centrale.

Segreti di famiglia, cos’altro accadrà nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Le indagini sulla morte di Ahmet proseguiranno e vedranno impegnati Ilgaz, Ceylin ed Eren. Quest’ultimo, mentre cercherà di far luce sul nuovo crimine, penserà di dare una svolta anche alla sua vita sentimentale, chiedendo a Dilek – con la quale ha una relazione ormai da due anni – di diventare sua moglie.