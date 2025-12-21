Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 22 al 26 dicembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 26 dicembre

Ilgaz consegna alla collega della scientifica Goksu la pistola di Ceylin, chiedendole di verificare se è stata proprio quella l’arma dalla quale è stato esploso il proiettile. Il medico legale conferma la sua teoria.

Nel frattempo Osman, Yekta e Cinar vivono momenti di forte tensione: i tre vengono prelevati senza alcun preavviso dagli uomini di Kadir, che li conducono dal loro capo. Quest’ultimo è stato poco tempo prima contattato dall’avvocato Tilmen, che gli ha chiesto di aiutarlo a ritrovare Mercan.

Kadir rivela ai tre uomini di aver catturato Can, che si stava nascondendo dopo aver giocato d’azzardo proprio nel suo locale.

Nuovo mistero nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Nel corso della settimana assisteremo a un nuovo mistero. Sul set di una serie televisiva Onur – un attore – si toglie la vita. Nel corso di una scena in cui l’uomo impugnava una pistola, preme il grilletto e si uccide davvero. Ma si tratta di suicidio oppure qualcuno ha predisposto la sua morte?

Gli occhi saranno puntati sui protagonisti della serie, e ben presto anche qualche persona della troupe si ritroverà nella lista dei sospettati.

Segreti di famiglia, trame al 26 dicembre: muore un’ex compagna di università di Ceylin

Per la protagonista sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena. Ceylin dovrà infatti fare i conti anche con un lutto. La mamma di Mercan si troverà in ospedale, quando verrà a sapere che una sua ex compagnia di università – Tulin – è morta. Il decesso sarà attribuito a uno shock anafilattico.

Ai tempi dell’università Tulin, Engin e Ceylan studiavano insieme, e quest’ultima vorrà scoprire di più. Insieme a Ilgaz, la donna riuscirà a ritrovare il filmato delle telecamere di sicurezza della facoltà universitaria dove studiavano, risalente proprio al giorno dell’omicidio di Servet.