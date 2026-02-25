Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 2 all’8 marzo? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame all’8 marzo

La settimana si apre con un confronto durissimo, quello tra Parla e Ceylin. Nel corso della discussione, la ragazza rinfaccia all’avvocata di aver fatto indagini sull’auto di Zumrut.

Mentre Parla affronta sua zia Ceylin, Zumrut parla con Osman e gli rivela che l’unica cosa che cerca è amore, non il denaro. L’uomo – sempre più preso da lei – si dice disposto a tutto pur di compiacerla.

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia

Dopo la notte trascorsa nel parcheggio dei tir, Eren saluta Mert e Osman e li ringrazia per l’aiuto, poi si avvia per tornare in ospedale. Una volta arrivato lì informa Tugce che i suoi aggressori sono morti.

Intanto Ceylin chiama Parla e le chiede dove si trovi Eren. La giovane però mente alla zia, e per proteggere l’ispettore capo gli fornisce un alibi.

Yargi – Segreti di famiglia: Osman diventa un assassino per amore di Zumrut?

Una svolta nelle indagini arriva nel momento in cui Efe scopre che sono stati ritrovati i corpi di Erbil, Kartal e Ridvan. L’uomo avvisa subito Ilgaz, che si precipita sul posto. I due ipotizzano poi che sulla scena del crimine fosse presente anche una quarta persona.

Nel frattempo viene ufficializzato il divorzio tra Aylin e Osman. La giovane avvocatessa ne soffre moltissimo e si sfoga con sua sorella, mentre lui inizia a riflettere sulla proposta che gli ha fatto Zumrut. Poco prima l’uomo si è detto disposto a tutto per lei, ma ciò che gli ha chiesto è veramente terribile: Zumrut vorrebbe che lui uccidesse suo marito!

Davanti al suo iniziale tentennamento, Zumrut fa una scenata e lui – dopo averla calmata – le promette di portare a termine il piano.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

Efe prova a sorprendere Tugce preparando una colazione fuori dall’ospedale, ma questo non è la sola sorpresa che ha inserbo per lei: poco dopo infatti le chiede di sposarlo!

Subito dopo Efe riceve una visita di Ceylin, che gli chiede di collaborare in un caso che riguarda i bambini di una scuola. Gli alunni sono spesso finiti in ospedale e i sospetti ricadono sull’insegnante. Entrambi si recano sul posto e parlano con i ragazzi, che rivelano che spesso la maestra punisce duramente i suoi alunni.