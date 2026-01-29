Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 2 al 6 febbraio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 6 febbraio

Mentre Ceylin è impegnata nelle indagini sul bambino scomparso, fa un inconro davvero inaspettato. La donna scopre infatti che l’ispettore alla sezione minori è Firat, un suo vecchio fidanzato che non rivedeva più da moltissimi anni.

Nel frattempo la donna cerca nuove piste per risolvere il caso, e parla con la signora Cennet, la madre di Yigit. Scopre così che quest’ultima non si fida affatto del suo ex marito, e non esclude che a rapirlo possa essere stato proprio lui per vendicarsi.

Una nuova strada sembra aprirsi quando l’ispettore Firat legge il diario di Yigit: il ragazzo è tenuto prigioniero nel seminterrato del palazzo di casa sua?

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia

Cinar – pur continuando a rendersi utile all’associazione – mantiene anche i contatti con la sua famiglia. Gul intanto, vorrebbe riuscire a salvare il matrimonio tra Osman e Aylin, e per riuscirci non esita a chiedere aiuto anche a Lacin.

Parla dice alla sua famiglia – riunita intorno alla tavola – di aver finalmente trovato un appartamento da condividere.

Ceylin delusa nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Ceylin riesce a intrufolarsi nello studio di Yekta, e qui trova i documenti che dimostrano che l’uomo si è impegnato a dare al signor Sezai ben 10 milioni (e non 5 come le aveva fatto credere) come risarcimento. Sentendosi ingannata, la donna si altera e inizia a trattare Yekta con sufficienza.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

Mert cerca di far addormentare Vahit servendosi dell’escamotage dell’alcool. Il suo tentativo riesce alla perfezione.

Con questo insolito trucco, il nonno di Ilgaz riesce a riportare un po’ di tregua in una settimana decisamente ricca di eventi, colpi di scena e prove difficili per tutti i protagonisti.