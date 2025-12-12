Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 15 al 19 dicembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 19 dicembre: Mercan fa ritorno a casa

Dopo essere stata ospitata per un certo periodo nella casa famiglia, la piccola Mercan può finalmente fare ritorno a casa. Ilgaz e Ceylin sono al settimo cielo ora che la figlia è stata ritrovata ed è potuta tornare a vivere con loro.

La coppia decide di riprendere tutto dal momento in cui la loro relazione si era interrotta – due anni e mezzo prima – con il rapimento della figlia. Tutto sembra così essere tornato alla normalità, ma gli eventi passati hanno lasciato grossi traumi nella bambina.

Mercan terrorizzata nelle prossime puntate Segreti di famiglia

La decisione di passare una serata in pizzeria, tutti e tre insieme, avrà un finale inaspettato. La bambina infatti lungo il tragitto si spaventerà molto a causa dell’intenso traffico. La scelta di ricominciare proprio andando a mangiare una pizza, era nata dal fatto che – la sera in cui fu rapita da Filiz – la bambina e i suoi genitori avrebbero dovuto consumare in spiaggia una pizza da asporto. Quale modo migliore per riprendere una vita normale, se non quello di ripartire proprio dal momento in cui si era interrotta?

Ma anche stavolta quel desiderio è destinato a rimanere in sospeso, perché la ragazzina finisce nel panico quando si rende conto di trovarsi in mezzo al traffico. Viene così riportata alla casa famiglia.

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Nel frattempo in tribunale si svolge l’udienza per il rapimento della piccola: Filiz e Dilek compaiono davanti al giudice. Se da una parte c’è Ceylin, che affronta duramente la sequestratrice ribadendole che ormai per lei è la fine, dall’altra troviamo Nil che – incaricato della difesa – cerca di fare ottenere all’imputata l’infermità mentale per evitarle di finire dietro le sbarre.

Al termine del processo per Filiz si aprono le porte della prigione. Mentre per la principale imputata scatta la custodia cautelare, sua sorella viene rilasciata in attesa della sentenza.

Mercan può tornare di nuovo a casa, ma i responsabili della struttura invitano Ceylin e Ilgaz a non essere iperprotettivi nei confronti della bambina.