Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dall’8 al 12 settembre? Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.
Segreti di famiglia 2, trame al 12 settembre
Le indagini di Eren andranno avanti, e sembreranno avere una svolta nel momento in cui troverà un batuffolo di ovatta intriso di sangue nello studio di Yekta. Le tracce ematiche potrebbero costituire una prova fondamentale nelle indagini in corso.
Nel frattempo Mert sarà impossibilitato a recarsi al lavoro, a causa delle ultime vicissitudini.
News Segreti di famiglia, spoiler settimanali
Ilgaz e Ceylin decideranno di concedersi una vacanza in Cappadocia, ma la loro serenità sembra destinata ad avere breve durata: l’ombra di un nuovo mistero si prospetta all’orizzonte.
Yekta Tilmen sarà convocato in procura, dove avrà un confronto dai toni accesi con Ceylin.
L’avvocato non esiterà ad ammetterà di aver manipolato le prove, ma al tempo stesso minaccerà Ceylin dicendosi pronto a rendere di pubblico dominio il filmato dell’omicidio.
Tutto questo innescherà una discussione anche tra Ilgaz e la moglie: l’uomo, dopo essere intervenuto nel confronto con Yekta, si dichiarerà convinto che la cosa più giusta da fare sia quella di consegnare Parla alla giustizia.
Ceylin però avrà altri piani, e per proteggere la nipote deciderà di accompagnarla in aeroporto e acquistare per lei un biglietto aereo, destinazione Bosnia.
Riuscirà davvero a farle lasciare il Paese, oppure ad avere la meglio sarà Ilgaz, che vorrebbe consegnare la nipote di Ceylin alla giustizia?
Scoperto l’inganno di Sevinc nelle prossime puntate Segreti di famiglia
Sevinc non è morta!
La scoperta dell’inganno orchestrato dalla donna per sottrarsi alle gesta violente del marito e proteggere sua figlia, verrà alla luce nel corso dei nuoci episodi. Proprio mentre gli inquirenti cercheranno di scoprire di più sulla sua morte, verrà alla luce che si sarà trattato solo di una messinscena organizzata dalla stessa Sevinc.