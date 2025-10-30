Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 3 al 7 novembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 7 novembre: Omer è davvero chi dice di essere?

Mentre Ilgaz dal carcere continua a indagare, Yekta e Selin iniziano a pensare che Ömer non sia veramente chi dice di essere. Il sospetto che il ragazzo non sia davvero figlio di Yekta Tilmen, ma abbia piuttosto assunto l’identità del fratello, si fa sempre più strada.

Nel corso delle puntate settimanali della dizi turca vedremo questo dubbio diventare una certezza: dopo aver elaborato un piano nei minimi dettagli, l’uomo è riuscito a spacciarsi per Ömer. Ma chi è veramente e perché ha fatto ciò? Dietro al furto di identità potrebbe esserci un intrigo molto complesso.

Quali sono le intenzioni reali del finto Ömer? Selin e Yekta sono pronti a fare di tutto per scoprirlo!

Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Ilgaz indaga

Non basta la reclusione a impedire a Ilgaz di indagare, e mentre si trova dietro le sbarre l’uomo prosegue le sue indagini in solitaria: chi lo ha incastrato?

Il desiderio di proteggere le persone che ama lo portano a voler far luce sulle congetture che hanno condotto al suo arresto, e – con la sua solita determinazione che ha sempre mostrato quando era procuratore – si accinge ad affrontare una corsa contro il tempo.

Ogni minuto potrebbe essere prezioso per salvare i suoi cari, e Ilgaz sa bene che ogni dettaglio – anche il più piccolo – può fare la differenza. Le sue intuizioni finiscono per rivelarsi ancora una volta preziose.

Un tir sospetto al centro delle indagini nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Apparentemente potrebbe apparire come un tir qualsiasi, ma in realtà si tratta di un camion carico di reperti archeologici. Per questo motivo – quando il mezzo sembra sparire nel nulla – la tensione arriva alle stelle.

Metin – che già ha dato prova della sua esperienza e meticolosità – si mette in contatto con un informatore che già in passato le aveva dato una mano, e gli chiede di seguirne le tracce.

Ma il mistero sulla scomparsa del tir sembra infittirsi, e la sua sparizione nel nulla sembra legare eventi del presente con trame segrete e oscure del passato.