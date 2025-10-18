Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 20 al 24 ottobre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 24 ottobre: la confessione di Ozge

Ozge chiede di parlare con Ilgaz e gli confessa di aver ucciso Rasoio. Mentendo, la donna sostiene di essere stata lei a occultare il corpo in una fossa scavata nel cimitero.

Omer intanto invita Ceylin a pranzo. I due hanno modo di confrontarsi a lungo sul passato di lui e parlano anche del difficile rapporto con Yekta. Nel frattempo Lacin – mentre riordina la stanza di Omer – trova delle fotografie che sembrano non avvalorare la versione dei fatti fornita dal ragazzo.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Lacin affronta Omer

Lacin è sconvolta da quello che ha appena scoperto, e decide di affrontare Omer, per chiedergli se abbia un fratello. Quest’ultimo appare visibilmente provato, e ammette di averlo avuto in passato. Davanti agli occhi increduli di Lacin, Omer racconta che – dopo il funerale della madre – suo fratello ha deciso di allontanarsi e non ha mai più fatto ritorno.

Turgut si reca con Ilgaz dalla governatrice, alla quale il procuratore dovrà spiegare in dettaglio la situazione delicata in cui è venuto a trovarsi, e che lo vede in pericolo con tutta la sua famiglia. La governatrice cerca di rassicurarlo, dicendogli che verranno prese tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire loro la massima sicurezza.

Ilgaz mette in guardia la famiglia nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Ilgaz torna a casa e raduna tutti i suoi cari all’interno dell’abitazione, che ora è sorvegliata da agenti armati.

Il suo obiettivo è comunicare a tutti che – da quel momento in poi – dovranno evitare di uscire per qualsiasi motivo. Nel frattempo, il reparto informatico riesce a ricostruire tutto il percorso fatto da Pars.