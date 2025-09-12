Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 15 al 19 settembre? I coniugi Kaya saranno prossimi al divorzio, Parla sarà latitante e un misterioso ritrovamento saranno gli “ingredienti” di una settimana ricchissima di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

Segreti di famiglia 2, trame al 19 settembre: Ceylin e Ilgaz vicini al divorzio

Le anticipazioni delle puntate di “Segreti di famiglia”, in onda su Mediaset Infinity da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, rivelano importanti svolte per Ceylin e Ilgaz. I due, ormai vicini al divorzio, dovranno affrontare un momento decisivo: Ceylin, però, a causa del traffico, non arriverà in tempo all’udienza e, una volta giunta in tribunale, troverà l’aula ormai deserta.

La crisi tra Ceylin e Ilgaz è acuita dalle recenti vicende e dalle bugie che la donna ha raccontato riguardo all’omicidio di Serdar Denzi, incrinando profondamente il loro rapporto. I problemi per Ceylin non si limitano però al matrimonio: dovrà anche occuparsi della difesa dei suoi familiari, accusati di aver ucciso Serdar.

News Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Parla latitante

Parla sceglierà di nascondersi a casa di Metin e Defne, rimanendo latitante.

Il giorno dell’udienza per Mert, Cinar, Osman, Aylin, Tugce e Parla, accusati di aver rapito e fatto del male a Serdar, si avvicina. Tuttavia, Parla non si presenterà in aula, scegliendo di restare nascosta.

Pars non esiterà a confrontarsi con Ceylin, sospettando che la sua famiglia stia proteggendo Parla fino all’udienza. Nel frattempo, viene disposto il rilascio degli imputati in attesa del processo, con l’eccezione di Parla che continuerà a rifugiarsi a casa di Metin e Defne.

Nuovo mistero nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Non mancheranno neppure nuovi misteri nelle prossime puntate Segreti di famiglia. Il ritrovamento in mare del corpo senza vita di Ferda, una giovane sposa, segnerà l’inizio di una nuova indagine. A occuparsi del caso saranno Ilgaz ed Eren, che dovranno fare chiarezza sulle cause del decesso.

Dopo l’identificazione della vittima, la famiglia di Ferda verrà convocata in centrale per un colloquio con Ilgaz. I sospetti si concentreranno su Ismail, un giovane innamorato della vittima, che Eren inizierà a cercare.