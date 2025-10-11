Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 13 al 17 ottobre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.
Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 17 ottobre: dov’è finito Pars?
Pars lascerà la procura? Le sue intenzioni saranno ben chiare nel momento in cui lo vedremo scrivere di proprio pugno la lettera di dimissioni. Subito dopo però, l’uomo sembrerà tornare sui suoi passi e decidere di continuare nel suo lavoro.
Tuttavia la faccenda si complicherà in seguito, quando né Ilgaz né Derya riusciranno a rintracciarlo. Dove sarà finito Pars? La sua scomparsa genererà molta preoccupazione, tanto che perfino Ceylin cercherà un modo per scoprire dove possa essersi cacciato. La donna proporrà di tracciare gli spostamenti di Pars tramite il cellulare, nella speranza di trovare qualche indizio che possa far luce sulla strana e improvvisa sparizione del suo amico.
Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Ilgaz pronto a fare un passo indietro sulla causa di divorzio
Ilgaz e Ceylin si troveranno ad affrontare l’ennesima udienza per il divorzio. Stavolta però la situazione sembrerà offrire nuovi risvolti, poiché il procuratore ammetterà di non voler procedere alla separazione.
Il giudice – davanti a questi nuovi risvolti – archivierà la pratica, mentre i coniugi Kaya riusciranno a fare pace e torneranno a vivere sotto lo stesso tetto.
Un nuovo mistero nelle prossime puntate Segreti di famiglia
Subito dopo gli inquirenti saranno chiamati a indagare su un nuovo caso. Una coppia di coniugi – giunta al cimitero per seppellire un loro parente – troverà la tomba già occupata.
Nel frattempo Umut si recherà in procura e – dalla stanza di Ozge – recupererà un elastico con sopra un capello. La scientifica confrontando i DNA appurerà che coincidono.