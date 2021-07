Seat Music Awards 2021 torna puntuale anche quest’anno dalla splendida location dell’Arena di Verona. Alla conduzione il simpaticissimo Carlo Conti e la spumeggiante Vanessa Incontrada. Di seguito vi riportiamo le date, gli artisti, dove prendere i biglietti e quando in tv.

Tornano i Seat Music Awards con l’edizione 2021 in diretta dall’Arena di Verona: le date e i conduttori

La manifestazione musicale estiva dell’ammiraglia Rai torna anche quest’anno nelle date del 9 e del 10 settembre 2021 e il 12 settembre con uno Speciale. Seat Music Awards 2021 andrà in diretta come di consueto dall’Arena di Verona, con la conduzione di Carlo Conti, l’amatissimo conduttore toscano e Vanessa Incontrada. Invece il 12 settembre a tenerci compagnia sarà il cantautore Nek per lo Speciale, SEAT Music Awards – Disco Estate!

La manifestazione musicale si propone di premiare gli artisti che hanno raggiunto dei risultati significativi e dei consensi, che sono dunque i beniamini della scena musicale italiana. Verranno premiati per i loro album Oro, Platino e Multiplatino e per i singoli Multiplatino.

Ancora non sono stati resi noti gli artisti che vi prenderanno parte ma è facile immaginare chi potrà salire sul suggestivo palco dell’Arena. Sicuramente i talenti di Amici da Maria de Filippi, da San Giovanni a Deddy fino ad Aka 7even che hanno raggiunto dei bei traguardi per cui è molto probabile che si esibiranno sul palco premiati per i loro dischi d’oro e di platino.

Seat Music Awards 2021: i Maneskin vincitori di Sanremo 2021 e dell’Euro Song Contest sul palco dell’Arena

I Maneskin tornano in tv il prossimo settembre. Tutti i fans della band romana saranno felici perché i quattro ragazzi, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saranno tra gli artisti che si esibiranno sul palco, visto il successo incontrastato in Italia e all’estero.

I Seat Music Awards rappresentano per gli artisti un vero traguardo, nel senso che proprio in questa manifestazione, vengono riconosciuti i loro successi. Di conseguenza riceveranno i premi conquistati con i loro album e i loro singoli nell’ultimo anno. I Maneskin dunque ne porteranno a casa un bel po’.

La band romana, in questo periodo è in promozione con il loro ultimo album, Teatro D’Ira vol. I e hanno conquistato tutta l’Europa. Il loro singolo, Beggin una cover, è primo della World wide iTunes Song Chart per un 2° giorno , superando l’ European Apple Music Chart per un 24esimo giorno e governa il Global Spotify Chart con oltre 7 milioni di stream.

Italian rock band #Maneskin rebounds to #1 on the #WorldwideiTunesSongChart for a 2nd day with #Beggin, topping the #EuropeanAppleMusicChart for a 24th day & rules the #GlobalSpotifyChart with 7M+ streams💪🥇🌎🎵✖️2️⃣➕🥇🌍🍏✖️2️⃣4️⃣➕🥇🌎🎧💥7️⃣Ⓜ️🔥👑👑👑👑❤️https://t.co/iYojGJCKIl pic.twitter.com/SaAFi77Xy4 — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) July 21, 2021

Insomma numeri da capogiro!!

Seat Music Awards 2021: gli artisti tornano ad essere premiati

L’anno precedente, il 2020, la manifestazione dedicò i suoi premi non agli artisti ma ai lavoratori dello spettacolo che a causa della pandemia furono coloro che ne risentirono moltissimo.

Quest’anno l’evento torna nella sua formula classica, nella quale verranno premiati gli artisti che hanno raggiunto successi discografici certificati tra giugno 2020 a settembre 2021. I loro traguardi quindi, oro, platino e multiplatino, e per i singoli il traguardo del multiplatino.

Una quindicesima edizione di Seat Music Awards all’insegna della musica e della leggerezza. Un evento musicale, atto non solo a intrattenere ma a coinvolgere e renderci partecipi di una ripartenza, (finalmente) all’insegna della musica e del divertimento.

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, i premi saranno accompagnati da SEAT Italia, title sponsor dell’evento.

Seat Music Awards 2021: dove prendere i biglietti

I biglietti per assistere all’evento sono già in vendita su www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Appuntamento quindi con i Seat Music Awards 2021, il 9 il 10 settembre su Rai1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il 12 settembre in compagnia di Nek dalle 16 per speciale Seat Music Awards – Disco Estate!