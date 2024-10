“Se mi lasci non vale” è il nuovo programma tv condotto da Luca Barbareschi su Rai2. Il format tratta come argomento principale il mondo delle relazioni amorose, tema sempre complesso, sul quale si basa il nuovo docureality in onda a partire da stasera, 21 ottobre 2024. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company. Si tratta di un vero e proprio esperimento sociale, dove sei coppie in crisi, dopo un’attenta selezione con il supporto di psicologi, si mettono in gioco per un mese e mezzo, vivendo insieme sotto l’occhio attento delle telecamere. L’obiettivo non è un premio materiale, ma piuttosto la possibilità di ritrovare serenità e complicità nel rapporto di coppia.

“Se mi lasci non vale”: le coppie del programma di Luca Barbareschi su Rai2

Tra convivenza forzata e confronti, i partecipanti sono seguiti da un team di esperti, tra cui: la psicoterapeuta Luana Di Pietro e la soul coach Eva Sykora, il cui approccio olistico mira a far riscoprire alle coppie la connessione emotiva e sessuale. A Luca Barbareschi, il compito di raccontare le vicende dall’esterno, con incursioni nella villa dove risiederanno le sei coppie. Conosciamo meglio ora le coppie che prederanno parte a “Se mi lasci non vale”.

Le 6 coppie di concorrenti di “Se mi lasci non vale”

Ecco di seguito le sei coppie che metteranno in gioco nel nuovo programma di Rai2:

CLARISSA E ALESSANDRO

Clarisse, 29 anni, originaria del Burkina Faso, a 12 anni si è trasferita in Italia con la sua famiglia. Dopo essersi diplomata all’istituto alberghiero, ha iniziato subito a lavorare come cuoca in una casa di riposo. Alessandro, 31 anni, originario di Udine, ha frequentato lo stesso tipo di scuola, ma attualmente non lavora. Appassionato di musica, scrive canzoni. Proviene da una famiglia benestante, che lo ha sempre protetto molto. La convivenza tra i due è segnata da tensioni: lei ha un forte senso di responsabilità, ma spesso il suo atteggiamento da “crocerossina” si scontra con l’indifferenza di lui. Entrambi vogliono una famiglia, ma le difficoltà economiche e la mancanza di maturità di Alessandro, secondo Clarisse, lo rendono un sogno lontano.

FEDERICA E ANDREA

Federica, 35 anni, delle Marche, è una content creator da oltre 10 anni. Energica, vitale ed estroversa. Andrea, 41 anni, anche lui marchigiano, è determinato e sicuro di sé. Lavora nel trading online. La coppia ha una figlia, Chiara. Dopo essersi trasferiti a Dubai per motivi di lavoro, da circa un anno vivono separati. Le ragioni della crisi di coppia potrebbero essere legate a un tradimento o alla difficoltà di conciliare libertà personali e vita di coppia, ma i due ragazzi stanno cercando di capire se il loro legame sia ancora solido.

FLORIANA E ALESSANDRO

Floriana, 25 anni, originaria di Bari, è una persona schietta e molto responsabile. A 19 anni ha avviato la sua prima attività imprenditoriale. Oggi insieme al suo compagno Alessandro, gestisce un negozio. Floriana accusa Alessandro di essere troppo superficiale. Alessandro, 28 anni, anche lui di Bari, è un atleta competitivo, infatti dedica molte ore alla palestra. Tende il più delle volte a trascurare i bisogni di Floriana. Nonostante la sintonia, i due sembrano non condividere obiettivi comuni.

GIULIA E MIRKO

Giulia, 33 anni, originaria di Roma, è una professionista di grande successo. Una ragazza molto sensibile. Innamorata di Mirko con lui condivide i loro tre figli. La ragazza accusa il marito di essere distante. Mirko, 38 anni dal carattere tranquillo, anche lui è di Roma, e lavora come autista di autobus. Ama sua moglie e i figli, nonostante non si sente apprezzato. La comunicazione tra i due è difficoltosa: Giulia vorrebbe più romanticismo, mentre Mirko crede di essere già presente e affettuoso quanto basta.

MICHELA E ANDREA

Michela, 27 anni, calabrese doc, molto attenta ai bisogni del partner. Conosce Andrea dai tempi della scuola ed è stato il suo unico amore. Andrea, 29 anni, della Calabria anche lui, è geloso e possessivo. Non sopporta che Michela esca fino a tardi, mentre lui si concede notti mondane. Stanno insieme da 12 anni, ma non hanno mai convissuto. Michela inizia a dubitare dei sentimenti di Andrea. Andrea, dal canto suo non è pronto a fare un passo avanti verso la convivenza.

ANETA E DANIEL

Aneta, 28 anni, di origine moldava, è una persona vivace e passionale. Vive l’amore con intensità, ma fatica a contenere la sua diffidenza nei confronti di Daniel. Daniel, 32 anni, di Roma, è concreto e pragmatico. Ha vissuto in Australia per due anni, dove ha lavorato come pizzaiolo e muratore. Molto attento alla forma fisica è una persona riservata. La loro relazione è piena di energia, ma non riescono a trovare un modo efficace per comunicare.

CARLOTTA E DIEGO

Carlotta e Diego sono una coppia nella vita reale, ma all’interno del format tv avranno un ruolo speciale: sono incaricati di innescare discussioni e dinamiche tra le coppie. L’obiettivo loro è di dimostrare che i problemi possono essere risolti. Per gli altri concorrenti, però, sono percepiti come la settima coppia dell’esperimento. La loro identità verrà rivelata solo alla fine del percorso.