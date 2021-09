Michael Schumacher: un mito, uno dei più grandi campioni della Formula 1. A lui è dedicato il docufilm Netflix dal titolo semplicemente Schumacher, che ripercorre la vita e la carriera del pilota automobilistico, 7 volte campione del mondo. Co-diretto da Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker e Michael Wech, il film è stato prodotto in collaborazione con la famiglia dello sportivo, utilizzando immagini della sua vita privata, filmati d’archivio della Formula 1 e interviste varie. Un documentario avvincente da non perdere per gli appassionati delle quattro ruote e per i fan di “Schumi”. Il film è disponibile su Netflix il 15 settembre.

Schumacher: di cosa parla il docufilm Netflix

Attraverso un’ampia raccolta di testimonianze, foto e filmati d’archivio, il docufilm ripercorre l’ascesa e i successi, privati e professionali, dell’ex pilota tedesco di Formula 1 Michael Schumacher, fino a raccontare il terribile incidente avvenuto in un fuori pista sugli sci a Méribel, in Francia, nel dicembre 2013. Dopo quel tragico episodio, il pilota non si è più mostrato in pubblico e le sue condizioni di salute restano attualmente super segrete.

Attraverso le interviste alla famiglia, con la moglie di Schumacher Corinna, suo padre Rolf, suo fratello Ralf e i suoi figli Gina-Maria e Mick, il docufilm Netflix propone al pubblico un ritratto intimo ed inedito sul grande campione di Formula 1. Ad oggi è l’unico progetto audiovisivo approvato dalla famiglia di Michael Schumacher. Nel corso delle quasi due ore di pellicola, parleranno anche ex colleghi su pista e con personaggi di spicco della Formula 1 tra cui Jean Todt, Bernie Ecclestone, l’amico e pilota Sebastian Vettel, gli ex piloti Mika Häkkinen, Damon Hill, David Coulthard e infine Flavio Briatore.

Michael Schumacher, parla la manager del pilota di F1

Sabine Kehm, addetta stampa e manager di lunga data di Schumacher, ha dichiarato: “Michael Schumacher ha ridefinito l’immagine professionale di un pilota da corsa e ha fissato nuovi standard. Nella sua ricerca della perfezione, non ha risparmiato né se stesso né la sua squadra, guidandoli verso i più grandi successi. È ammirato in tutto il mondo per le sue doti di leadership.”

L’uscita del docufilm, il 15 settembre, arriva a poco più di 30 anni dopo il debutto di Michael Schumacher in Formula 1 nel Gran Premio del Belgio.