Torna l’appuntamento con Scherzi a Parte 2026 con tante nuove “vittime” protagoniste della terza puntata di stasera, lunedì 16 marzo, su Canale 5.

Scherzi a parte 2026, le “vittime” della terza puntata del 16 marzo

Stasera, lunedì 16 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata di “Scherzi a parte“, la nuova edizione del popolare programma televisivo condotto da Max Giusti su Canale 5. Prosegue il successo dello storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi davvero irresistibili. Tra le novità di questa edizione la presenza di Max Giusti pronto a presentare gli scherzi con monologhi inediti per poi commentare i filmati in studio insieme alle vittime degli scherzi. Non solo, durante la puntata spazio anche alle sue imitazioni più note, con sketch originali e momenti di intrattenimento con gli ospiti.

Ma chi sono le vittime della terza puntata di Scherzi a parte 2026? Protagonisti della terza puntata: Rocco Casalino, Laura Maddaloni, Massimo Boldi, Marina La Rosa, Massimo Ferrero e Francesca Chillemi.

Scherzi a parte 2026, quando in onda e quante puntate

Stasera Scherzi a Parte torna con Max Giusti su Canale 5 e non risparmierà nessuno. Nel corso delle quattro puntate che compongono la nuova stagione, il popolare show vedrà cadere nella trappola grandi nomi del mondo mondo dello sport, della tv, del giornalismo, del cinema e della musica. Tra le novità di questa edizione l’arrivo di Melina Martello come voce narrante di ogni scherzo. Ma non finisce qui, visto che per il ritorno dello storico show è stata realizzata anche una nuova sigla affidata ai Planet Funk. Il un gruppo musicale italiano, fondato nel 1999 dai due tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, dal bassista Sergio Della Monica e dal chitarrista Domenico Canu, ha firmato la nuova sigla di “Scherzi a parte”, rivisitando per l’occasione il jingle del programma.

L’appuntamento con Scherzi a parte 2026 è il lunedì in prima serata su Canale 5.