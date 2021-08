La domenica sera dell’autunno Mediaset non sarà più occupata dallo show, Live Non è la D’Urso di Barbara d’Urso, che ha chiuso i battenti lo scorso 28 marzo, con la messa in onda dell’ultima puntata. Al suo posto arriva un format già consolidato in casa Mediaset: Scherzi A Parte. Negli anni, il programma, ha registrato buoni ascolti e l’azienda punta dunque nuovamente su questo prodotto, con la conduzione di Enrico Papi che segna il ritorno a Mediaset.

Scherzi a Parte 2021: conduttore, quando inizia, puntate e vittime

Scherzi a parte 2021, quindi, va ad occupare lo slot che fu di Live non è La D’Urso con la conduzione di Enrico Papi che torna a Mediaset dopo anni di assenza ed altre esperienze televisive. Questa del 2021 è la quindicesima edizione del programma e al centro ci sono i vip, vittime di scherzi più o meno innocenti.

Il format è molto godibile e prenderà il via il prossimo 19 settembre in prima serata su canale 5. La sfida è anche con il diretto competitor di canale 5, ovvero Rai1, che manderà invece in onda il nuovo progetto di Alessandro Cattelan, “Da grande”.

Scherzi a parte andrà in onda dunque nelle domeniche sera dell’ammiraglia per un totale di sei puntate per cedere poi il posto ad un altro programma di punta di canale 5, All Togheter Now di Michelle Hunziker.

Scherzi a Parte 2021: conduttore e vallette

Come già noto la conduzione di Scherzi a Parte è affidata ad Enrico Papi che torna dopo anni di assenza sugli schermi Mediaset. Ma non sarà solo in questa avventura, perché diversi volti femminili lo affiancheranno di volta in volta ad ogni puntata.

Come anticipato tra questi dovrebbero esserci anche Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, che per altro è stata anche vittima di uno scherzo da parte della produzione. Prima che si decidesse di affidare il programma a Papi erano circolati diversi nomi da Ezio Greggio a Lorella Cuccarini fino a Diego Abatantuono e Alessia Marcuzzi, arrivando a Pio e Amedeo o Andrea Pucci.

Scherzi A Parte 2021: chi sono le vittime degli scherzi?

Tra le varie vittime che hanno subito lo scherzo della produzione troviamo:

Il conduttore Paolo Del Debbio vittima di uno scherzo in diretta televisiva nel giugno 2019

vittima di uno scherzo in diretta televisiva nel giugno 2019 l’attrice Manuela Arcuri (vittima a Cinecittà World),

(vittima a Cinecittà World), l’attore Andrea Roncato (scherzo registrato alla Mostra del Cinema di Venezia),

(scherzo registrato alla Mostra del Cinema di Venezia), la showgirl Valeria Marini (che ha avuto a che fare con una bambola gonfiabile per adulti),

(che ha avuto a che fare con una bambola gonfiabile per adulti), la conduttrice Antonella Elia,

lo chef Gianfranco Vissani ,

, Il giornalista Mario Giordano

La cantante Orietta Berti.