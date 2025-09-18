Tutto pronto per una serata all’insegna della grande musica italiana ed internazionale in prima serata su Rai1. Stasera, giovedì 18 settembre, appuntamento con la prima serata del Suzuki Jukebox – La notte delle hit, l’evento musicale presentato da Antonella Clerici e Clementino su Rai1.

Suzuki Jukebox – La notte delle hit a Torino: lo show senza tempo su Rai1

Stasera, giovedì 18 settembre 2025, dalle ore 21.30 va in onda la prima serata di “Suzuki Jukebox – La notte delle Hit“, l’evento musicale registrato nei giorni scorsi a Torino e presentato da Antonella Clerici e Clementino. Due serate speciali dedicate ai successi musicali dagli anni ’70 ai 2000, con la partecipazione degli artisti e cantanti che hanno reso indimenticabili quelle canzoni. Protagonisti più di 20 artisti italiani e internazionali pronti a farci cantare e ballare con i grandi successi che hanno segnato la colonna sonora di intere generazioni. Non un semplice concerto, ma una vera festa della musica, capace di mettere d’accordo giovani e meno giovani grazie a brani che non conoscono il passare del tempo.

Il nuovo format “Suzuki Jukebox” è il proseguo di “Arena Suzuki”, lo show di Amadeus che per tre edizioni – dal 2021 al 2023 – ha riportato in auge la musica intramontabile dei passati decenni. Questa volta sul palcoscenico del Palaolimpico di Torino ci sono Antonella Clerici affiancata da Clementino. Una inedita coppia che si ritrova dopo il grandissimo successo di pubblico del talent show “The Voice”. Non mancheranno durante le due serate di giovedì 18 e venerdì 19 settembre 2025 le incursioni dalla DJ Station Suzuki, cuore pulsante dello spettacolo, e un legame diretto con il pubblico social grazie a contenuti esclusivi e clip dedicate.

Suzuki Jukebox: scaletta, cantanti ed ospiti di giovedì 18 settembre 2025

La grande festa in musica di Suzuki Jukebox – La notte delle Hit 2025 entra nel vivo con la prima serata di apertura. Per l’occasione sul palcoscenico dell’evento musicale, condotto da Antonella Clerici e Clementino su Rai1, un cast di ospiti e cantanti d’eccezione. Scopriamo insieme la scaletta dei cantanti ed ospiti della prima puntata di stasera, giovedì 18 gennaio 2025 su Rai1:

Anastacia

Gipsy Kings by Diego Baliardo

by Diego Baliardo Michael Sembello

Tony Hadley

Le Vibrazioni

Zero Assoluto

Alexia

Marco Ferradini

Fausto Leali

Non solo, sul palcoscenico del Suzuki Jukebox spazio anche alla musica senza tempo degli Alcazar, il gruppo musicale svedese fondato nel 1998 con la super hit “Crying at the Discoteque”. Infine Leee John, solista dal 1992 dopo lo scioglimento del gruppo soul Imagination.

L’appuntamento con Suzuki Jukebox – La notte delle Hit 2025 è con due appuntamenti speciali, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, in prima serata su Rai1. L’evento è visibile anche in streaming e on demand su RaiPlay.