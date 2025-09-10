Semplicemente Fiorella Mannoia! Rai1 celebra il talento di una delle più grandi interpreti della musica italiana riproponendo il concerto-evento tenutosi in estate alle Terme di Caracalla a Roma. Scopriamo insieme gli ospiti, scaletta e tutte le anticipazioni.

Semplicemente Fiorella Mannoia: dove vederlo in tv e Raiplay

Stasera, mercoledì 10 settembre 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con “Semplicemente Fiorella“, un evento di grande e musica e spettacolo con protagonista Fiorella Mannoia. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, la cantautrice è tornata ad esibirsi nella splendida cornice delle Terme di Caracalla con un concerto-evento da tutto esaurito. Nel 2024, infatti, la Mannoia aveva celebrato 70 anni con il primo concerto alle Terme di Caracalla; un successo di critica e pubblico che l’ha spinta al bis! Anche quest’anno la cantante ha deciso di esibirsi nella magica cornice romana condividendo il palcoscenico con amici, colleghi e nomi della musica italiana.

Un cast di primissimo livello accompagnato dalla band della Mannoia e dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Valeriano Chiaravalle, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco. La seconda edizione di “Semplicemente Fiorella” è trasmesso in prima serata su Rai1, ma lo show musicale è fruibile anche online, in live streaming e on demand sulla piattaforma Raiplay.

Semplicemente Fiorella Mannoia, scaletta e ospiti del concerto – evento su Rai1

Ma passiamo alla scaletta del concerto evento di “Semplicemente Fiorella” Mannoia alle Terme di Caracalla. Una serata all’insegna della grande musica con tutte le più belle canzoni della interprete, musa di grandi autori del calibro di Enrico Ruggeri, Mario Lavezzi, Ivano Fossati e tanti altri. Per questa serata di musica e parole, la Mannoia ha deciso di condividere il palcoscenico con tantissimi artisti, amici e colleghi.

Ecco tutti gli ospiti di Semplicemente Fiorella 2025: Alessandro Siani, Antonello Venditti, Antonia, Ariete e Arisa. E ancora: Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro e Francesca Michielin. Spazio poi alla comicità di Giorgio Panariello e al grandissimo talento di Giuseppe Fiorello. Tra gli ospiti anche: Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain e Sal Da Vinci. A completare il cast: Sangiovanni, Serena Brancale e Tiromancino.