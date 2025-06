Dopo aver conquistato Piazza Duomo a Milano, il Radio Italia Live 2025 arriva nella splendida città di Palermo con un evento musicale da non perdere! Scopriamo insieme il cast, i cantanti e i conduttori protagonisti del concerto gratuito organizzato da Radio Italia.

Radio Italia Live 2025 a Palermo: il cast e cantanti

Cresce l’attesa per il Radio Italia Live 2025 a Palermo in programma venerdì 27 giugno 2025 dalle ore 20.40 presso il Foro Italico di Palermo. L’evento live gratuito organizzato da Radio Italia arriva al Sud dopo il grandissimo successo dell’evento live organizzato in Piazza Duomo a Milano lo scorso 30 maggio.

L’appuntamento è dalle ore 20.40 in diretta tv in chiaro su TV8 e in contemporanea su Sky Uno. Alla conduzione del concerto alcune delle voci di Radio Italia Solo Musica Italiana: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. A seguire il cast dei cantanti ospiti e la scaletta che precisiamo è in ordine alfabetico.

Radio Italia Live 2025 a Palermo, la scaletta dei cantanti

Ecco la scaletta del Radio Italia Live 2025 a Palermo con tutti i cantanti che si alterneranno sul palcoscenico allestito presso il Foro Italico. Tutti i cantanti saranno accompagnato dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori.

Annalisa

Blanco

Francesco Gabbani

Gaia

Negramaro

Noemi

Raf

Rhove

Rkomi

Rose Villain

Tananai

The Kolors

Radio Italia Live 2025 a Palermo, orari dove vederlo in tv e in streaming

Per chi non è presente nella magica cornice del Foro Italico di Palermo, il Radio Italia Live 2025 – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD). Non solo, il concerto è fruibile anche in modalità streaming collegandosi al sito ufficiale di Radioitalia.it oppure tramite le app ufficiali.

Il Concerto evento di Radio Italia Live 2025 Palermo sarà trasmesso anche in diretta tv dalle ore 20.40 in chiaro su TV8 e in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW Tv.