Tutto pronto per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. In diretta dal PalaOlimpico di Torino stasera va in scena la seconda serata dell’evento musicale più seguito e famoso al mondo con l’esibizione dei restanti 18 paesi in gara. Non mancheranno gli ospiti: dai tre tenori de Il Volo, il duetto di Laura Pausini e Mika e un’esibizione di Alessandro Cattelan. Scopriamo insieme il programma completo con la scaletta delle esibizioni.

Eurovision Song Contest 2022, la seconda serata su Rai1: ospiti, anticipazioni e scaletta

Stasera, Giovedì 12 maggio 2022 dalle ore 20.30, appuntamento con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 presentato da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento live è affidato, invece, a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi affiancati da Carolina Di Domenico. Durante la serata si alterneranno sul palcoscenico del PalaOlimpico di Roma gli altri 18 paesi in gara. Tra questi solo 10 passeranno alla finale di sabato 14 maggio quando scopriremo il nome del paese vincitore della 66esima edizione dell’Eurovision!

Ospiti della seconda semifinale Il Volo, anche se il trio sarà eccezionalmente un duo sul palco. Il motivo? La positività al Covid di Gianluca Ginoble costretto a partecipare a distanza con una presenza virtuale. Spazio poi al duetto sulla pace di Mika e Laura Pausini che interpreteranno “Fragile” di Sting e “People have the power” di Patti Smith. Da segnalare anche Alessandro Cattelan, ballerino per una notte che in apertura renderà omaggio a Tik Tok, main sponsor dell’evento musicale.

Eurovision 2022, programma e scaletta seconda semifinale

A seguire la scaletta ufficiale della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest con l’ordine di uscita dei 18 paesi in gara:

The Rasmus – Jezebel per Finlandia Michael Ben David – I.M per Israele Konstrakta – In Corpore Sano per Serbia Nadir Rustamli – Fade To Black per Azerbaijan Circus Mircus – Lock Me In per Georgia Emma Muscat – I Am What I Am per Malta Achille Lauro – Stripper per San Marino Sheldon Riley – Not The Same per Australia Andromache – Ela per Cipro Brooke – That’s Rich per Irlanda Andrea – Circles per Macedonia del Nord Stefan – Hope per Estonia WRS – Llámame per Romania

Ochman – River per Polonia Vladana – Breathe per Montenegro Jérémie Makiese – Miss You per Belgio Cornelia Jakobs – Hold Me Closer per Svezia We Are Domi – Lights Off per Repubblica Ceca

Dopo le performance dei 18 paesi in gara saranno aperte le votazioni per scoprire i 10 paesi che passeranno alla finale. Nell’attesa sul palcoscenico spazio a Germania con Malik Harris, Spagna con il rappresentante Chanel e Regno Unito con Sam Ryder, che con Italia e Francia fanno parte dei cosiddetti Big Five, i paesi ammessi di diritto alla finale.

Eurovision 2022, come si vota

Questa sera l’Italia non potrà votare. Durante la finale tutti paesi potranno votare il brano preferito ma ricordiamo che NON SI PUO’ VOTARE PER IL PROPRIO PAESE. Le modalità di voto sono: telefono, SMS e APP a pagamento.