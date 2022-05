Tutto pronto per la finale di Eurovision Song Contest 2022, la kermesse canora internazionale più amata e seguita al mondo presentata da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Ecco per voi il programma completo e la scaletta della puntata conclusiva con l’ordine di uscita di tutti i 25 paesi finalisti. L’Italia rappresentata da Mahmood e Blanco si esibirà per nona.

Eurovison 2022, tutto pronto per la finale: scaletta, ospiti e data

Sabato 14 maggio dalle ore 21.00 circa appuntamento con la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 tramesso in prima serata su Rai1. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono i padroni di casa della kermesse internazionale che quest’anno, dopo 31 anni, è ritornata in Italia per la precisione al PalaOlimpico di Torino.

Durante la puntata finale spazio a tutte le 25 canzoni in gara: le 20 canzoni che hanno superato la prima e seconda semifinale e i brani dei cinque Big Five: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Una finale esplosiva con tantissimi ospiti: a cominciare da Gigliola Cinquetti, la prima cantante italiana a trionfare all’Eurovision con “Non ho l’età (per amarti)” fino ai Maneksin che lo scorso anno hanno vinto con “Zitti e Buoni” all’Eurovision 2021 di Rotterdam. Infine sul palcoscenico anche Mika per presentare il nuovo singolo “Yo Yo” e Laura Pausini in un medley dei suoi più grandi successi cantati in italiano e spagnolo.

Ricordiamo che il commento live della finale è a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico.

Eurovision Song Contest 2022: la scaletta con l’ordine di uscita dei finalisti

Ecco la scaletta e l’ordine d’uscita dei finalisti di ESC Italia 2022:

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off Romania: WRS – Llámame Portogallo: MARO – Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus – Jezebel Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry Francia: Alvan & Ahez – Fulenn Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn – Snap Italia: Mahmood & Blanco – Brividi Spagna: Chanel – SloMo Olanda: S10 – De Diepte Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania Germania: Malik Harris – Rockstars Lituania: Monika Liu – Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black Belgio: Jérémie Makiese – Miss You Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Australia: Sheldon Riley – Not The Same Regno Unito: Sam Ryder – SPACE MAN Polonia: Ochman – River Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano Estonia: Stefan – Hope

Eurovision 2022, come si vota

Durante la finale tutti paesi potranno votare il brano preferito ma ricordiamo che NON SI PUO’ VOTARE PER IL PROPRIO PAESE. Le modalità di voto sono: telefono, SMS e APP a pagamento. Che vinca il migliore!