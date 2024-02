Dopo il grandissimo successo di ascolti della prime due serate, la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 prosegue verso l’attesissima finale di sabato. Questa sera, giovedì 8 febbraio 2024 appuntamento con la terza serata del Festival. Spazio alle altre 15 canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della seconda serata.

Scaletta Sanremo 2024: terza serata dell’8 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Amadeus e Teresa Mannino sono i conduttori della terza serata del Festival di Sanremo 2024 trasmessa, giovedì 8 febbraio, dalle ore 20.35 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico 15 artisti big in gara che, anche questa sera, saranno votati dalla giuria delle radio e dal televoto. A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE, le 5 canzoni più votate.

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 15 big cantanti in gara che questa saranno presentati dagli altri 15 big.

Scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2024, 8 febbraio

Il Tre presentato da Loredana Bertè Maninni presentato da Alfa Bnkr44 presentati da Fred De Palma Santi Francesi presentati da Clara Mr. Rain presentato da Il Volo Rose Villain presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico Ricchi e Poveri presentati da BigMama Angelina Mango presentata da Irama Diodato presentato da The Kolors Ghali presentato da Mahmood Negramaro presentati da Emma Fiorella Mannoia presentata da Annalisa Sangiovanni presentato da Renga e Nek La Sad presentati da Geolier

Terza serata Sanremo 2024: co-conduttrice e gli ospiti

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2024 arriva sul palcoscenico Teresa Mannino come co-conduttrice accanto ad Amadeus. La comica, attrice e conduttrice è pronta a far divertire il pubblico del Teatro Ariston, ma anche quello da casa.

Ma passiamo agli ospiti della terza serata: in apertura il coro dell’Arena di Verona che si esibirà sulle note di “Va’ Pensiero”. Spazio poi alla star di Hollywood Russell Crowe. L’attore de Il Gladiatore si esibirà con la sua blues band. E ancora: Gianni Morandi e il ritorno di Eros Ramazzotti che celebrerà i 40 anni di “Terra Promessa”. Ma non finisce qui: sul palcoscenico anche Sabrina Ferilli per presentare la nuova fiction “Gloria” in arrivo dal 16 febbraio su Rai1. Infine Edoardo Leo per lanciare la fiction “Il clandestino”.

A Piazza Colombo questa sera ospiti Paola & Chiara, mentre ad intrattenere il pubblico di Costa Smeralda ci sarà Bresh. Infine anche un momento dedicato alle morti sul lavoro con Paolo Jannacci e Stefano Massini.

Sanremo 2024: la scaletta della terza serata con gli orari

20:45 – DISCESA DI AMADEUS

20:49 – INIZIO GARA + CODICI TELEVOTO

20:53 – 1° Presentatore – LOREDANA BERTE’

20:55 – 1° Cantante – IL TRE

21:01 – 2° Presentatore – ALFA

21:03 – 2° Cantante – MANINNI

21:09 – 3° Presentatore – FRED DE PALMA

21:11 – 3° Cantante – BNKR44

Pubblicità

21:23 – CORO FONDAZIONE ARENA DI VERONA

21:30 – 4° Presentatore – CLARA

21:32 – 4° Cantante – SANTI FRANCESI

21:38 – 1ª DISCESA TERESA MANNINO

21:43 – 5° Presentatore – IL VOLO

Pubblicità

21:51 – 5° Cantante – MR. RAIN

21:57 – AMA RAGGIUNGE MASSIMO GILETTI IN PLATEA

22:00 – EROS RAMAZZOTTI

22:07 – SNODO TERESA – AMADEUS

22:09 – FIORELLO 1

22:14 – 6° Presentatore – GAZZELLE

22:16 – 6° Cantante – ROSE VILLAIN

22:22 – PAOLO JANNACCI E STEFANO MASSINI

Pubblicità

22:36 – SUZUKI STAGE – PAOLA & CHIARA

22:42 – SABRINA FERILLI

22:46 – 7° Presentatore – DARGEN D’AMICO

22:48 – 7° Cantante – ALESSANDRA AMOROSO

Pubblicità

23:00 – DISCESA TERESA MANNINO (CON SORPRESA)

23:05 – ESIBIZIONE OSPITE A SORPRESA

23:10 – 8° Presentatore – BIGMAMA

23:12 – 8° Cantante – RICCHI E POVERI

23:18 – COLLEGAMENTO RADIODUE

23:20 – ESIBIZIONE RUSSELL CROWE

23:30 – RECALL CODICI TELEVOTO

23:23 – COLLEGAMENTO COSTA SMERALDA (RX) con saluto finale di Bresh

Pubblicità

23:36 – BRESH In collegamento dalla Costa Smeralda

23:41 – 9° Presentatore – IRAMA

23:43 – 9° Cantante – ANGELINA MANGO

23:49 – 10° Presentatore – THE KOLORS

23:51 – 10° Cantante – DIODATO

Pubblicità

00:01 – MONOLOGO TERESA MANNINO

00:13 – 11° Presentatore – MAHMOOD

00:15 – 11° Cantante – GHALI

Pubblicità

00:27 – 12° Presentatore – EMMA

00:29 – 12° Cantante – NEGRAMARO

00:35 – TERESA MANNINO TRA IL PUBBLICO

00:37 – 13° Presentatore – ANNALISA

00:39 – 13° cantante – FIORELLA MANNOIA

00:45 – EDOARDO LEO

Pubblicità

00:57 – 14° Presentatore – RENGA NEK

00:59 – 14° Cantante – SANGIOVANNI

01:05 – SPOT LIGURIA

01:06 – 15° Presentatore – GEOLIER

01:08 – 15° Cantante – LA SAD

01:11 – DISCESA TERESA MANNINO

01:13 – GIANNI MORANDI CANTA “APRI TUTTE LE PORTE”

01:16 – HIGHLIGHTS 15 CANZONI

01:24 – MANNINO CON PACCO AFFARI TUOI

01:27 – STOP AL TELEVOTO

01:28 – COLLEGAMENTO CON AMERIGO VESPUCCI

Pubblicità

01:35 – CLASSIFICA TOP FIVE RADIO + TELEVOTO

01:38 – AMADEUS VA VERSO L’ARISTONELLO

01:40 – FINE PUNTATA