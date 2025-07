La simpatia, l’energia e il fascino di Francesca Manzini fanno irruzione durante la terza serata del Magna Graecia Film Festival 2025 che si tiene in questi giorni a Soverato. Elegantissima in abito Tom Ford, l’imitatrice e volto di Striscia La Notizia prima di ricevere il premio sul palco allestito sul lungomare di Soverato si è intrattenuta con i giornalisti presenti sul red carpet. Noi di SuperGuidaTv abbiamo chiesto a Francesca alcune curiosità sul mondo della televisione di cui ne è protagonista indiscussa grazie alle sue mille imitazioni e alla sua camaleontica e innata bravura di sapersi adattare a ogni contesto artistico e dello spettacolo.

Francesca Manzini al Magna Graecia Film Festival 2025, intervista

In un mondo parallelo, Francesca Manzini dirige il palinsesto RAI o Mediaset. Quale programma cancelli o quale tieni sicuramente?

Ah, se io dovessi essere… Madonna, che responsabilità! Allora, quale cancellerei? Mediaset, dove sto improntandomi adesso sempre più. Aiuto! Togliamo Mastrota. Giorgio scusami, ma no dai scherzo, oddio mio. Sai che non lo so, perché tra l’altro ci sono grandi rivoluzioni lì a Mediaset, a casa. Al momento sembrerebbe veramente tutto a posto, anche perché decidessi io se… Assolutamente no.

Parlando di rivoluzioni, appunto, Striscia la Notizia, grande novità si inizia più tardi.

Striscia inizia più tardi, ma questa cosa che inizia più tardi devo dire che abbiamo tanta roba, tante novità e ovviamente non possiamo dirvi niente. Non posso dirvi niente. Diventerei un Gabibbo vivente dopo.

Radio, imitazioni, cinema e tv, dove ti senti a tuo agio oggi?

Ovunque, perché è ciò che so fare. Mi sono dilettata in tante mansioni, dal canto, imitazione, recitazione e riesco ad essere idonea, a posto, adeguata ai contesti televisivi, cinematografici e radiofonici.

Qual è il programma che sogni condurre?

Beh, un mio programma. Poi co-condurre Sanremo, ma quello arriverà più in là. Ma giusto per estinguere il mutuo, poi me ne vado.

Il post di ringraziamento al pubblico dopo 20 anni di carriera

Questa mattina, Francesca Manzini ha voluto ringraziare il suo pubblico che l’ha sempre sostenuta e creduto in lei anche quando lei stessa faceva fatica a farlo: “I miei inizi sono stati qui, in Calabria, come animatrice. Oggi, la stessa terra inspiegabilmente mi premia. Sono felice ed emozionata di conservare questo riconoscimento, che ripaga 20 anni di “NO”. Quei “NO” sono stati il mio stimolo per crescere, definirmi e arrivare fino a qui, scelta dal pubblico. Grazie a chi ha creduto in me, anche quando io non ci credevo più”. – Ha scritto la conduttrice su Instagram.