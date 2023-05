Tutto pronto per il concerto di Radio Italia Live 2023 in Piazza Duomo a Milano. Dalle ore 20.40 appuntamento con la dodicesima edizione della kermesse che da anni infiamma una delle piazze più belle d’Italia con i protagonisti della musica del 2023. Scopriamo l’ordine di uscita dei cantanti e dove vederlo in tv e streaming.

Radio Italia Live 2023: la scaletta

Cresce l’attesa per il concerto di Radio Italia Live 2023 in Piazza Duomo a Milano. Sabato 20 maggio 2023 dalle ore 20.40 si accendono le luci sul palcoscenico allestito sotto la Madonnina per celebrare la musica italiana con protagonisti 10 artisti che si sono contraddistinti nel panorama musicale ed artistico italiano nel corso degli ultimi dodici mesi. La serata-evento, presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu vedrà salire sul palcoscenico gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Eros Ramazzotti, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Achille Lauro e Tiziano Ferro.ì

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti e la scaletta dei brani che presenteranno sul palco:

Articolo 31

– Un bel viaggio

– L’italiano medio

– Tranqi Funky

Colapesce Dimartino

– Splash

– Luna Araba

– Musica Leggerissima

Eros Ramazzotti

– Gli Ultimi Romantici

– Stella Gemella

– Più Bella Cosa

Elodie

– Ok. Respira

– Tribale

– Due

Pinguini Tattici Nucleari

– Coca Zero

– Ricordi

– Giovani Wannabe

Madame

– Il bene nel male

– Quanto forte ti pensavo

– Marea

Achille Lauro

– Mash-up: Rolls Royce/Me ne frego/Bam Bam Twist/ Domenica

– Fragole feat. Rose Villain

– 16 marzo

Tananai

– Sesso occasionale

– Abissale

– Tango

Lazza

– Panico

– Senza rumore

– CENERE

Tiziano Ferro

– Destinazione mare

– Sere Nere

– Lo stadio

Radio Italia Live 2023: dove vederlo in tv e streaming

Per chi non è presente in Piazza Duomo a Milano, il Concerto di Radio Italia Live 2023 è visibile dalle ore 20.40 in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Non solo, l’evento musicale sarà trasmesso anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Ricordiamo che anche quest’anno il concerto di Radio Italia Live 2023 raddoppia. Dopo l’appuntamento del 20 maggio 2023 in Piazza Duomo a Milano, la kermesse canora sarà anche a Palermo al Foro Italico il prossimo 30 giugno.