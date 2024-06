‘Gigi, uno come te – L’emozione continua’ approda su Rai 1. Questa sera, giovedì 13 giugno 2024, andrà infatti in onda il concerto del cantante che si sta tenendo in questi giorni a Piazza del Plebiscito. Otto le date, tutte sold out, ricche di ospiti. Scopriamo insieme la scaletta e chi saranno i cantanti che duetteranno con lui.

‘Gigi uno come te – L’emozione continua’: gli ospiti della serata su Rai1

Oltre 100 mila persone hanno visto il concerto di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nelle prime due serate (quella del 7 e dell’8 giugno) sono stati tanti gli ospiti che si sono esibiti insieme al cantante nei suoi successi e nei brani presenti nell’ultimo album ‘Fra‘. La Rai ha deciso di registrare l’evento e di mandare in onda una versione ridotta del concerto che contiene il meglio delle due serate. Questa sera, giovedì 13 giugno 2024, in prima serata alle 21.30 su Rai1 vedremo quindi ‘Gigi uno come – L’emozione continua‘.

Nella prima serata, quella del 7 giugno, si sono esibiti Elodie (voce femminile dell’ultimo singolo di Gigi D’Alessio ‘Nu dispietto’); di Geolier (nel nuovo brano ‘Senza tuccà’), Annalisa (‘Sinceramente’, ‘Annarè’, ‘Mon Amour’), Francesco Cicchella (che si è finto Liberato), i The Kolors, Ernia, Clementino e Guè. Toccante il momento in cui il cantante ha voluto omaggiare Umberto Tozzi con un minuto di applausi da parte del pubblico. Non poteva mancare il figlio di Gigi d’Alessio, Lda, che ha cantato con il padre. L’8 giugno invece è stata la volta di Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Fiorella Mannoia e di nuovo si sono esibiti Francesco Cicchella e Clementino.

La scaletta di questa sera con le canzoni di Gigi D’Alessio

La Rai ha montato le due serate non in ordine di esibizione. Tanti i brani in scaletta per uno spettacolo che racchiude oltre 30 anni di successi di Gigi D’Alessio. Si parte con “Non mollare mai”, per poi continuare con “Il cammino dell’età”, “Quanti amori“, “Como suena el corazon“. E ancora “Non dirgli mai” (cantata del pubblico), “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere“. Clementino porterà in scena una versione speciale di ‘Cos, cos, cos‘ con i titoli di tutti i brani di Gigi D’Alessio. Ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra” cantate dal vivo con Elodie, Geolier e la Amoroso. Finale con fuochi d’artificio sulle note di ‘Napule‘.