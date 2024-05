Tutto pronto per il concerto di Radio Italia Live 2024 che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà in due città italiane. Si parte da Piazza Duomo a Milano il 15 maggio e il 27 giugno a Piazza Plebiscito a Napoli.

Radio Italia Live 2024: la scaletta e i cantanti ospiti

La grande musica italiana torna protagonista con il RADIO ITALIA LIVE 2024, il concerto organizzato da Radio Italia. Mercoledì 15 maggio 2024 dalle ore 20.40 appuntamento in Piazza Duomo a Milano con un concerto che si preannuncia imperdibile. Sul palcoscenico, allestito nella suggestiva Piazza Duomo di Milano, si alterneranno grandi nomi della musica italiana. Si tratta di artisti che hanno segnato con la loro musica e canzoni il 2024.

Tra gli ospiti di questa sera ci sono:

Annalisa

Emma

Geolier

Mahmood

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Gianna Nannini

Ultimo

Noemi

Ghali

The Kolors

Angelina Mango

Tutti gli artisti saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Al momento non è ancora stata svelata né la scaletta né l’ordine di uscita degli artisti ospiti.

Radio Italia Live 2024: dove vederlo in tv e streaming, in chiaro su Tv8

L’appuntamento con il Concerto di Radio Italia Live 2024 è dalle ore 20.40 in Piazza Duomo a Milano. Per chi non potesse essere presente, visto anche il forte maltempo che ha colpito la città nelle ultime ore, è possibile seguire l’evento musicale più atteso dell’anno anche in tv. Dove?

Radio Italia ha comunicato che il concerto si potrà seguire in diretta su Radio Italia, Radio Italia tv, ma anche in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8. La condizione quest’anno è affidata a: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

Ricordiamo che nel 2024 RADIO ITALIA LIVE raddoppia con due concerti: