Dopo il grandissimo successo di ascolti della quattro serate, la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 entra nel vivo della gara con la finale. Questa sera, sabato 10 febbraio 2024, appuntamento con la quinta ed ultima serata che decreterà il vincitore del Festival. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della quarta serata.

Scaletta stasera finale Sanremo 2024: quinta serata del 10 febbraio, elenco cantanti, duetti, ospiti e ordine di uscita

Amadeus e Fiorello sono i conduttori della quinta serata del Festival di Sanremo 2024 in onda sabato 10 febbraio, dalle ore 20.45 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Prima della gara Amadeus rivelerà la classifica provvisoria dal 1 al 30 imo posto. Poi comincia la gara: questa sera durante la finale sul palcoscenico tutti i 30 cantanti big in gara votati dalla sala stampa, giuria delle radio e televoto.

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 30 big cantanti in gara della finale di Sanremo.

Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2024, 10 febbraio

L’ordine di uscita dei 30 big in gara con i cantanti ospiti:

Renga e Nek BigMama Gazzelle Dargen D’Amico Il Volo Loredana Bertè Negramaro Mahmood Santi Francesi Diodato Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Alfa Irama Ghali Annalisa Angelina Mango Geolier Emma Il Tre Ricchi e Poveri The Kolors Maninni La Sad Mr.Rain Fred De Palma Sangiovanni Clara Bnkr44 Rose Villain

Quinta serata Sanremo 2024, la finale: co-conduttrice e gli ospiti

Nella quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2024 arriva sul palcoscenico Fiorello come co-conduttore accanto ad Amadeus.

Non mancheranno gli ospiti: l’etoile di danza Roberto Bolle, l’attore Luca Argentero protagonista della serie “Doc 3”. Dopo 60 anni il ritorno di Gigliola Cinquetti che riproporrà la celebre “Non ho l’età”.

A Piazza Colombo sul Suzuki Stage questa sera ospite Tananai, mentre ad intrattenere il pubblico di Costa Smeralda Tedua.

Durante la finale saranno assegnati anche tutti i premi: dal Leone d’oro al vincitore al Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa Roof Ariston, il Premio Stampa Lucio Dalla dal Palafiori, il Premio Bardotti miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Sanremo 2024: la scaletta della quinta serata con gli orari

+++ in aggiornamento +++