Dopo la vittoria ad Amici, Sarah Toscano è impegnata in giro per l’Italia tra il firmacopie del suo primo EP, “Sarah”, e il tour partito lo scorso sabato a Roma e che toccherà diverse città. Un periodo pieno di soddisfazioni per la giovane cantante uscita da Amici. Anche se è ancora presto per parlarne qualcuno già ipotizza che Sarah possa essere una delle concorrenti in gara tra i big al prossimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Sarah Toscano. La cantante ci ha raccontato come sta vivendo questo particolare momento della sua vita. Intanto, il prossimo 16 luglio Sarah aprirà a Milano il concerto dei Black Eyed Peas. Grazie all’esperienza nel talent di Canale 5, Sarah Toscano è cresciuta tanto non solo dal punto di vista artistico. E’ stata lei stessa a rivelarlo: “Sono cambiata in positivo e ho iniziato a conoscere più parti di me. Ho approfondito alcuni lati che già conoscevo, ma che non volevo tirare fuori. Ad Amici ho imparato che a volte è importante condividere, anche le cose che non ci fanno stare troppo bene, perché si ha modo di interagire con persone che hanno altri punti di vista e che possono dare dei consigli, in particolare se stanno vivendo le tue stesse esperienze”.

Dopo Amici, Sarah Toscano ha collaborato con uno degli allievi di questa edizione. Stiamo parlando di Holden. L’artista ha duettato con la vincitrice nel brano “Ossidiana”. In merito a questa collaborazione, Sarah ha spiegato: “Holden andava spesso in studio a registrare da solo. Ci aveva parlato di “Ossidiana” e del fatto che volesse inserire una voce femminile nello special. Perciò è nato tutto così, in maniera veloce: sono passata in studio a registrare quella frase che ormai conoscete tutti e ha chiuso il brano. Sono molto contenta perché quella parte è inaspettata ed è questa la sua magia. Queste voci non mi “infastidiscono”, anche se chiaramente abbiamo ripetuto entrambi più volte che tra di noi c’è solo una bellissima amicizia”.

E tra i sogni nel cassetto, Sarah svela il suo: “Duettare con Dua Lipa”.

Intervista alla vincitrice di Amici, Sarah Toscano

Sarah, in queste settimane sei in giro per l’Italia con il firma copie del tuo primo EP. Per te ogni volta c’è ad accoglierti un bagno di folla. Come stai vivendo questo momento? Qual è stata la richiesta più strana che finora ti ha fatto un fan?

Me la sto vivendo benissimo, perché ho l’opportunità di incontrare le persone che mi sostengono sin dall’inizio. Se vengono è perché hanno voglia di conoscermi e io, a mia volta, ho tanta voglia di conoscere loro. Sono tanto contenta di ricevere il loro affetto, perché significa che veramente qualcuno mi seguiva da casa.

È un’estate intensa per te. Il prossimo 16 luglio aprirai il concerto dei Black Eyed Peas. Sei emozionata? È una band che ascoltavi?

Sono davvero molto emozionata, quando andavo in discoteca con le mie amiche mi caricavo con le loro canzoni! Quando ho scoperto di inaugurare il loro concerto mi sono subito gasata. Non vedo l’ora, penso sia un’opportunità incredibile per me, ma allo stesso tempo sento anche un po’ d’ansia, quella giusta!

E’ diventato virale sul web il video al Roma Pride in cui Annalisa balla sul tuo brano Sexy Magica. Quanto ti ha fatto piacere ricevere questa “benedizione” da una tua collega? Vi siete incontrate al Rock Me Pride? Cosa vi siete dette?

È stato bellissimo vedere Annalisa cantare “Sexy amore magica…”! È un’artista che stimo infinitamente e vederla cantare una mia canzone è già incredibile…! Purtroppo, quel giorno ci siamo solo incontrate di passaggio, però ci siamo presentate al Future Hits.

Ad Amici hai avuto modo di approfondire il tuo lato artistico ma anche di esplorare aspetti di te che non conoscevi: cosa ti porti dietro di questa esperienza? C’è qualcosa che hai imparato ad apprezzare di te che prima dell’inizio del talent non ti piaceva?

In generale penso ci sia stata una crescita. Sono cambiata in positivo e ho iniziato a conoscere più parti di me. Ho approfondito alcuni lati che già conoscevo, ma che non volevo tirare fuori. Ad Amici ho imparato che a volte è importante condividere, anche le cose che non ci fanno stare troppo bene, perché si ha modo di interagire con persone che hanno altri punti di vista e che possono dare dei consigli, in particolare se stanno vivendo le tue stesse esperienze.

Intanto, sei anche in tour. Tanti gli appuntamenti di questa estate. Come vivi ora il palco dopo Amici? Ti senti più sicura?

Il palco di Amici è completamente diverso dagli altri. La prima volta che sono salita su un palco fuori dal programma mi sono sentita benissimo, non mi ero resa conto fino a quel momento di quante persone mi stessero guardando. Sentivo di star facendo quello che mi piaceva ed ero veramente felice, soprattutto di vedere la folla cantare la mia canzone. Ora me la vivo con meno ansia, però chiaramente sento molta adrenalina!

Amicizie ad Amici: chi ti porti dietro?

Tutti, veramente tutti. Ho conosciuto tantissime persone meravigliose, anche i professionisti. Girando l’Italia in questo periodo ho l’opportunità di rivedere tutti quanti.

Intanto nel brano “Ossidiana” hai duettato con Holden. Com’è nata questa collaborazione? Il gossip che era circolato dopo la fine di Amici su una vostra relazione ti ha infastidito?

Holden andava spesso in studio a registrare da solo. Mi aveva parlato di “Ossidiana” e del fatto che volesse inserire una voce femminile nello special. Perciò è nato tutto così, in maniera veloce: sono passata in studio a registrare quella frase che ormai conoscete tutti e ha chiuso il brano. Sono molto contenta perché quella parte è inaspettata ed è questa la sua magia. Queste voci non mi “infastidiscono”, anche se chiaramente abbiamo ripetuto entrambi più volte che tra di noi c’è solo una bellissima amicizia.

Un sogno nel cassetto?

Duettare con Dua Lipa.