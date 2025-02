Dal palco di Amici 24 a quello dell’Ariston. Sarah Toscano canta Amarcord a Sanremo 2025. Ecco il testo e il significato della canzone che la giovanissima artista, fortemente sostenuta da Lorella Cuccarini, porta al Festival della canzone italiana dopo aver trionfato, solo qualche mese fa, nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Il testo del brano di Sarah Toscano a Sanremo 2025

Ecco le parole di Amarcord:

“La sera ride, ma suona drammatica

Sembra la zona più buia di un luna park

Con te era più romantica

La ruota panoramica

Mi piaceva anche avere paura

C’è un vento che mi porterà

Mi scioglierà le trecce

Di una vie en rose come Édith Piaf

Non mi rimane niente

C’ero io, c’eri tu

Una lacrima mi scende

Anche se ti scorderò

In un club il sabato

È tutto così amarcord,

Comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord

Una lama mi accarezza la consapevolezza

Che indietro non ci ritornerò

E mi faccio tenerezza

Un velo di tristezza è l’unico vestito che ho

C’è un vento che mi porterà

Mi scioglierà le trecce

Di una vie en rose come Édith Piaf

Non mi rimane niente

C’ero io, c’eri tu

Una lacrima mi scende

Anche se ti scorderò in un club il sabato

È tutto così amarcord, comico e tragico

Cosa eri tu, non lo so

Ma un po’ mi avevi illusa

Sai però

Forse in un film io con te

Non mi c’immagino

Sembra così démodé, però era magico

Cosa sei tu, un déjà vu

Mi sono solo illusa

Amarcord”

Sarah Toscano canta Amarcord: il significato della canzone di Sanremo 2025

Sarah Toscano canta Amarcord a Sanremo 2025. Il brano portato sul palco dell’Ariston dalla giovanissima artista che solo qualche mese fa ha trionfato ad Amici 24, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, parla di un amore passato in un’ottica dolce e amara, tra sogno e realtà, tra ricordi e desideri.

Elegante e malinconica la canzone di Sarah Toscano parla di illusioni, di sensazioni belle e brutte e di un amore vissuto nel passato che grazie ai ricordi torna nel presente con un po’ di nostalgia e lasciando un po’ di amaro in bocca oltre a tanta consapevolezza. Si tratta di un amore che fa crescere, di sentimenti vissuti e pezzi di vita vera che aiutano a maturare e a desiderare qualcosa di meglio, qualcosa in più oltre che ciò che si desidera realmente in una relazione.

Sarah Toscano a Sanremo 2025: la serata duetti

Nella serata delle cover e dei duetti, ovvero venerdì sera, Sarah Toscano si presenterà sul palco con il duo di producer e dj Ofenbach e presenterà ai telespettatori di Rai 1 e al pubblico in sala il brano intitolato: “Overdrive”.

Sarah Toscano Instagram: cos’è per te Amarcord?

Su Instagram, come molti altri artisti che sono come lei in gara a Sanremo 2025, ovvero al Festival della canzone Italiana, la kermesse canora condotta da Carlo Conti, Sarah ha presentato così il suo brano: